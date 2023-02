KABAR mengejutkan datang dari klub asal Arab Saudi, Al Nassr yang diperkuat Cristiano Ronaldo. Melansir dari Media Vietnam, Soha.vn, Sabtu (4/2/2023), salah satu media Arab Saudi yakni Tasnim News menyebut jika gaji Cristiano Ronaldo hanya dibayar Al Nassr sebesar 10% dari kesepakatan awal.

Sebagaimana diketahui, Cristiano Ronaldo membuat para pencinta sepakbola dunia terkejut pada awal 2023 lalu. Eks penyerang Manchester United itu memutuskan untuk hijrah ke Liga Arab Saudi dengan memperkuat Al Nassr.

Cristiano Ronaldo sendiri mendapat kontrak berdurasi 2,5 tahun atau hingga Juni 2025 mendatang. Peraih lima trofi Ballon dOr itu pun menerima gaji selangit dari Al Nassr.

Gaji Ronaldo diketahui senilai 75 juta dollar AS atau sekitar Rp1,1 triliun per musim. Tidak hanya itu, Ronaldo juga menerima uang sebesar 125 juta dolar AS atau Rp1,8 triliun lantaran terikat kontrak iklan.

Jika ditotalkan, pemain berpaspor Portugal itu bakal menerima uang sekitar 200 juta dolar AS atau Rp2,9 triliun. Dengan jumlah tersebut, maka Cristiano Ronaldo didapuk sebagai pemain dengan harga tertinggi sepanjang sejarah sepakbola dunia.

BACA JUGA:Respons Mengejutkan Cristiano Ronaldo Setelah Cetak Gol Perdana Bersama Al Nassr

Akan tetapi, muncul kabar terkait gaji Cristiano Ronaldo di Al Nassr. Media Arab Saudi, Tasnim News, menyebut jika Al Nassr hanya membayar gaji sang pemain senilai 10% alias 7,5 juta dolar atau Rp111 miliar per tahunnya.

Lantas, siapa yang membayar sisa gaji Cristiano Ronaldo? Dalam laporan tersebut, sisa gaji Ronaldo akan dibayar Dana Investasi Publik Arab Saudi.

Follow Berita Okezone di Google News

Diperkirakan, jumlah sisa gaji Cristiano Ronaldo yang dibayarkan Dana Investasi Publik Arab Saudi mencapai angka 67,5 juta dolar AS atau Rp1 triliun per tahunnya. Diketahui, Dana Investasi Publik Arab Saudi juga pemilik dari klub kaya raya baru Liga Inggris, Newcastle United. Konsorsium tersebut memiliki aset yang sangat besar hingga mereka berani berinvestasi kepada Ronaldo demi meningkatkan citra sepakbola Arab Saudi. Tujuan dari Al Nassr memboyong Cristiano Ronaldo sendiri yakni membantu Arab Saudi membangun citra yang baik. Hal itu dilakukan agar mereka bisa memenangkan perburuan tuan rumah Piala Dunia 2030 mendatang.