HASIL Preston North End vs Tottenham Hotspur di Piala FA 2022-2023 sudah diketahui. The Lilywhites -julukan Tottenham Hotspur- berhasil memastikan tempat di babak berikutnya setelah menang dengan skor telak 3-0 atas The Whites -julukan Preston North End.

Laga tersebut berlangsung di Stadion Deepdale, Inggris, pada Minggu (29/1/2023) dini hari WIB. Tiga gol kemenangan Tottenham Hotspur dicetak lewat brace Son Heung-min (50’ dan 69’), serta Arnaut Danjuma (87’).

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Begitu pertandingan dimulai, Tottenham mengalami kesulitan untuk menyerang. Ruang mereka dibatasi oleh permainan Preston, yang menutup lini belakangnya dengan sangat rapat.

Peluang untuk Tottenham kemudian datang pada menit ke-16. Setelah melewati pemain Preston, Son Heung-min melepaskan tendangan. Namun, upayanya bisa dihalau kiper Preston, Freddie Woodman.

Walau demikian, bukan berarti Preston tanpa peluang. Mereka bahkan nyaris memimpin pada menit ke-22. Walau demikian, tendangan bebas Robert Brady masih belum menemui sasaran.

Bertekad untuk menang, Tottenham terus mencari celah. Pada menit ke-36, peluang didapatkan oleh The Lilywhites. Sayang, sepakan Dejan Kulusevski masih melambung.

Skuad asuhan Antonio Conte tersebut terus berusaha mencari celah. Hanya saja, tidak ada gol yang tercipta hingga babak pertama berakhir. 45 menit pertama usai dengan skor 0-0.

Babak Kedua

Tottenham memulai paruh kedua dengan sangat agresif. Mereka bahkan berhasil memimpin pada menit ke-49, berkat gol torehan Son. Sepakannya sukses menembus gawang lawan.

Kejadian itu pun membuat para pemain Tottenham tampil menyerang. Peluang kemudian datang pada menit ke-52. Hanya saja,sepakan dari Ivan Perisic masih bisa dihalau bek Preston.

Tim tamu kemudian berhasil menggandakan keunggulan pada menit ke-59. Son kembali menjebol gawang Preston. Dia mampu memaksimalkan umpan Perisic dan melepas sepakan backheel.

Tertinggal dua gol, Preston berusaha untuk lebih menyerang. Meski begitu, pergerakan mereka masih bisa dinetralisir oleh barisan belakang Tottenham yang cukup rapat. Tottenham kemudian sukses menambah keunggulan pada menit ke-87. Arnaut Danjuma berhasil mencetak dengan sepakannya. Hal itu pun memastikan kemenangan dengan skor 3-0. Susunan Pemain Preston North End vs Tottenham Hotspur Preston North End Woodman; Storey, Lindsay, Hughes; Browne, McCann, Ledson, Whiteman, Brady; Cannon, Evans Pelatih: Ryan Lowe Tottenham Hotspur Forster; Tanganga, Sanchez, Lenglet; Doherty, Bissouma, Bentancur, Sessegnon; Kulusevski, Son, Perisic Pelatih: Antonio Conte