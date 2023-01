INI janji Ilija Spasojevic untuk almarhumah istrinya akan Anda ketahui dalam artikel Okezone. Ilija Spasojevic merupakan bomber Timnas Indonesia yang saat ini tengah membela Bali United.

Spaso merupakan seorang pemain naturalisasi yang berasal dari Montenegro. Sebelum menjadi punggawa Bali United, sebelumnya Spaso juga pernah berkarir di sepakbola indonesia bersama Persib Bandung.

Spaso saat ini merupakan salah satu striker paling tajam di Liga 1 2022-2023. Hingga paruh musim, Spaso telah mencetak 7 gol. Hasil ini pula yang mengantarkannya untuk ikut bersama pasukan Shin Tae-yong di Piala AFF 2022 lalu.

Namun siapa sangka, di balik ketajamannya di Bali United hingga dinaturalisasi dan menjadi penggawa Timnas Indonesia, Spaso memiliki kisah pilu kehidupan setelah ditinggal istrinya untuk selama-lamanya. Lelhy Arief Spasojevic adalah nama almarhumah istri Ilija Spasojevic yang meninggal pada 20 November 2019 di Rumah Sakit Siloam Bali dikarenakan infeksi paru-paru.

Bagi Spaso, Lelhy adalah cinta sejatinya. Terbukti dari banyaknya unggahan foto dari mendiang istri dan anak-anaknya di akun instagramnya. Lelhy adalah orang bugis asli Makassar. Spaso dan sang istri bertemu di Makassar saat Spaso tengah memperkuat PSM Makassar.

Dari pernikahan Spaso dan Lelhy, mereka dikaruniai 2 orang anak bernama Dragan Spasojevic dan Irina Spasojevic. Cinta Spaso kepada sang istri tak perlu untuk diragukan lagi.

Spaso rela menjadi warga negara Indonesia dan melepas statusnya sebagai warga negara Montenegro pada 2017 lalu. Sebelum sepeninggal sang istri, Spasojevic sempat mengunggah postingan di Instagram bersama sang istri dan anaknya.

“Volim the love my love story is not like a fairy tale but it’s my favorite story ever” yang artinya “kisah cintaku tidak seperti kisah dongeng pada umumnya, namun itu adalah kisah favoritnya selamanya” tulis Spaso.

Sepeninggal sang istri bukanlah fase yang mudah bagi Spaso. Namun, Spaso mampu melewati ujian itu dengan baik dan kembali bergabung dengan skuad Bali United dan mengangkat trofi Liga 1 2019.

Melalui instagramnya, Spaso mengunggah foto cantik sang istri dengan mengatakan tentang janji yang akan ia wujudkan.

“My beautiful bugis girl, terrimakasih atas waktu yang terindah dalam hidupku, terimakasih telah menjadi istri terbaikku dan ibu yang luar biasa bagi anak-anak kita, membuatmu bahagia adalah tujuan hidupku. Aku berjanji akan membuatmu bangga dengan anak-anak. Istirahatlah dengan tenang di sana, aku akan membawa mimpimu” tulis Spaso.

Itulah janji Ilija Spasojevic untuk almarhumah Istrinya. Semoga janji itu berhasil Spaso wujudkan dan mari kita dukung perjuangan Spaso bersama Bali United ataupun Timnas Indonesia.