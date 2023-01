SEBANYAK lima calon Ketua Umum PSSI 2023-2027 akan dibahas di sini. Salah satu di antaranya menawarkan harapan untuk sepakbola Indonesia.

Pada Senin 16 Januari 2023, Komisi Pemilihan (KP) Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI resmi menutup pendaftaran. Kini, telah diketahui bahwa akan ada lima bakal calon yang telah mendaftaran.

Dari kelima daftar bakal calon tersebut, terdapat nama-nama familiar. Siapa saja lima calon Ketua Umum PSSI 2023-2027? Simak pembahasan kami berikut ini.

Berikut 5 Calon Ketua Umum PSSI 2023-2027

5. Fary Djemy Francis





Dalam daftar bakal calon yang diumumkan KP KLB PSSI, terdapat nama Fary Djemy Francis. Dia tercatat belum pernah berkecimpung di dunia sepakbola.

Rekam jejak Fary Djemy Francis adalah sebagai anggota DPR RI periode 2009-2014 dan 2014-2019 dari Partai Gerindra. Pria kelahiran Bone, Sulawesi Selatan, 7 Februari 1968 tersebut memiliki latar pendidikan Agro Bisnis di Institut Pertanian Bogor dan Sosial Ekonomi di Universitas Timor Timur.

4. Arif Putra Wicaksono





Arif Putra Wicaksono diketahui pernah mencalonkan diri sebagai Caketum PSSI pada 2019 lalu. Dia memiliki rekam jejak sebagai CEO Nine Sport Inc, sebuah promotor yang kerap mendatangkan tim-tim sepakbola Eropa ke Indonesia, termasuk Juventus, Chelsea, dan AS Roma.

Arif Putra Wicaksono merupakan lulusan Universitas Paramadina pada tahun 2006. Dia diketahui mengambil jurusan periklanan.

3. Doni Setiabudi Doni Setiabudi juga pernah bersaing di pemilihan Ketum dan Waketum PSSI pada 2019. Dia merupakan seorang CEO Bandung Premier League, yang akrab disapa Kang Jalu. Doni Setiabudi diketahui juga mendaftar untuk tiga posisi di PSSI. Tak hanya sebagai Caketum, dia juga ikut sebagai Cawaketum dan Exco (Komite Eksekutif). 2. LaNyalla Mattalitti LaNyalla Mattalitti adalah sosok yang familiar dengan PSSI. Sebab, dia pernah menjadi Ketua Umum PSSI masa jabatan 2015-2016. Sebelumnya, LaNyalla Mattalitti juga menjabat sebagai Exco pada 2011-2013 dan Wakil Ketua Umum pada periode 2013-2015. Belakangan, dia diketahui menjabat sebagai Ketua DPD RI periode 2019-2024. 1. Erick Thohir Erick Thohir adalah sosok yang sangat terkenal di Indonesia. Pada saat ini, dia menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia. Namun rekam jejaknya di dunia sepakbola dan olahraga tidak perlu diragukan lagi. Erick Thohir pernah menjadi pemilik sekaligus presiden klub raksasa Italia, Inter Milan, pada 2013 hingga 2016. Dia juga memiliki sahap mayoritas di klub Amerika Serikat, DC United, dan klub basket NBA, Philadelphia 76ers. Di Indonesia, dia merupakan pemilik klub basket Satria Muda dan Wakil Komisaris Utama selama delapan tahun dari 2011 hingga 2019. Kehadiran Erick Thohir di PSSI seakan menerbitkan harapan baru tentang masa depan sepakbola Indonesia yang lebih cerah jika melihat rekam jejak tersebut.