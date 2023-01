INI satu prestasi gila Robert Lewandowski yang berhasil kalahkan Kylian Mbappe dapat Anda ketahui dalam artikel Okezone. Lewandowski memang tidak perlu lagi diragukan kualitasnya dalam urusan mencetak gol ke gawang lawan.

Ujung tombak tim Barcelona ini adalah salah satu striker paling moncer di dunia. Tentu para penggemar ingat betul bagaimana Lewandowski berhasil mencetak 5 gol hanya dalam waktu 9 menit saat masih berseragam Bayern Munich.

Lewangoalski -julukan Robert Lewandowski, pernah mendapatkan satu prestasi yang luar biasa. Bomber berpaspor Polandia itu berhasil memboyong empat penghargaan sekaligus dari International Federation of Football History & Statistics (IFFHS).

Bahkan sepanjang sejarah penghargaan IFFHS sejak 1987, belum ada satupun pemain yang memenang lebih dari 2 trofi penghargaan IFFHS dalam tahun yang sama. Sebut saja Lionel Messi di 2012, Cristiano Ronaldo 2014, atau bahkan Lewandowski sendiri di 2020.

Pertama kalinya The World’s Best Players, The World’s Best Top Division Goal Scores, The World’s Best International Goal Scorer, dan The World Best Top Goal Scorer diborong habis oleh Lewandowski.

Baru-baru ini, pada ajang yang sama, Robert Lewandowski meraih penghargaan lain yang bahkan mengalahkan seorang mega bintang muda milik PSG, Kylian Mbappe. Lewandowski berhasil mendapatkan The World’s Top Scorer of 3rd Decade XXI after first 2 years atau pencetak gol terbanyak dalam dekade ke-3 abad 21 setelah 2 tahun pertama, yaitu 2021 dan 2022.

Pada awal penghargaan itu, Lewandowski berhasil melampaui nama-nama besar lain seperti Lionel Messi, Karim Benzema, dan Kylian Mbappe. Dilansir dari website resmi IFFHS, Robert Lewandowski tercatat mencetak total 111 gol, dengan rincian sebanyak 69 gol pada 2021 dan 42 gol di 2022. Keseluruhan gol ini bila dibedah lagi maka Lewandowski telah mencetak 72 gol di ajang liga domestik, 2 gol di piala domestik, 22 gol di gelaran ajang Liga Champions, serta 15 gol bersama Timnas Polandia. Perolehan ini terpaut cukup jauh dibanding saingan terdekatnya, Kylian Mbappe yang mencetak 107 gol. Bahkan nama mega bintang seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo hanya bertengger di posisi keenam dan ke-14. Itulah prestasi gila Robert Lewandowski yang berhasil kalahkan Kylian Mbappe.