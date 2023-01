TOTTENHAM Hotspur dikabarkan siap menampung gelandang AS Roma, Nicolo Zaniolo pada jendela transfer Januari 2023 ini. Tim berjuluk The Lilywhites itu disebut-sebut tengah mempertimbangkan untuk mengajukan tawaran kepada Giallorossi -julukan AS Roma- dalam waktu dekat.

Untuk diketahui, Nicolo Zaniolo sendiri saat ini tengah dalam situasi yang kurang mengenakkan bersama AS Roma. Hal itu dikarenakan Zaniolo mendapat beragam cemoohan dari para pendukung Giallorossi.

Pasalnya, sikapnya baru-baru ini membuat para penggemar tim Ibu Kota Italia itu geram. Penawaran kontrak baru yang diajukan padanya tak kunjung mencapai kesepakatan.

Melihat situasi itu, Football Italia melaporkan pada Minggu (15/1/2023) bahwa The Lilywhites berniat untuk menampung Zaniolo pada Januari ini. Mereka kabarnya sedang mempertimbangkan untuk segera melontarkan penawaran untuk pemain berusia 23 tahun itu.

Kontrak pemain berpaspor Italia itu sendiri akan habis pada Juni 2024. Alhasil, harganya kini semakin menurun yang diprediksi ada di angka 30 juta Euro (Rp491 miliar) dari sebelumnya berada di angka 50 juta Euro (Rp818 miliar).

Tentunya, itu merupakan kabar baik bagi tim asuhan Antonio Conte tersebut untuk bisa memboyong Zaniolo dengan harga yang lebih terjangkau. Akan tetapi, mereka tak sendirian mengincarnya, karena West Ham United dan Nottingham Forest dilaporkan juga tengah memantaunya. Tiga tim raksasa Liga Italia, Juventus, Napoli dan AC Milan dikabarkan juga berminat membeli Zaniolo. Akan tetapi, mereka baru bisa mengajukan penawaran pada musim panas mendatang. Mantan pemain Inter Milan itu sendiri sejauh ini sudah menorehkan dua gol dan tiga assist dalam 17 pertandingan di semua kompetisi untuk Pasukan Jose Mourinho. Performanya bisa dibilang cukup menurun setelah dia menderita cedera lutut dalam waktu yang lama dalam beberapa musim terakhir.