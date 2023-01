JADWAL siaran langsung Timnas Vietnam vs Thailand di leg pertama final Piala AFF 2022 dapat Anda ketahui dalam artikel ini. Partai puncak ajang sepakbola paling bergengsi di Asia Tenggara itu bisa disaksikan secara langsung di iNews.

Ya, Piala AFF 2022 telah memasuki laga terakhir alias final. Terdapat dua tim yang sukses melaju ke partai puncak yakni Timnas Vietnam dan Thailand.

Sebelumnya, Vietnam lebih dulu memastikan tempat di babak final usai mengalahkan Timnas Indonesia pada laga semifinal. The Golden Stars -julukan Vietnam- berhasil mengubur mimpi Marc Klok dan kolega usai menang dengan agregat 2-0.

Sementara itu, Thailand menyusul Vietnam setelah mengalahkan Malaysia di babak semifinal. Sempat kalah di leg pertama dengan skor 1-0, tim berjuluk Gajah Perang itu mengamuk di pertemuan kedua dengan menang 3-0.

Alhasil, tim asuhan Alexandre Polking itu berhak melaju ke babak final Piala AFF 2022 dengan menang agregat 3-1. Meski begitu, Thailand memiliki beberapa kerugian jelang bersua Vietnam di partai puncak.

Yang pertama, penyerang andalan mereka yakni Teerasil Dangda mengalami cedera di laga kontra Malaysia. Alexandre Polking pun mengaku jika cedera yang diterima Teerasil Dangda akan diperiksa terlebih dahulu untuk mencari tahu apakah bisa tampil atau tidak di laga puncak.

“Cederanya masih perlu diperiksa setiap hari. Saat ini, semua orang sudah siap, kecuali Dangda,” tutur Alexandre Polking dilansir dari Zing News, Jumat (13/1/2023).

Follow Berita Okezone di Google News