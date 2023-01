HASIL Newcastle United vs Leicester City di Piala Liga Inggris 2022-2023 sudah diketahui. The Magpies -julukan Newcastle United- memastikan satu tempat di babak semifinal usai meraih kemenangan atas The Foxes -julukan Leicester City- dengan skor 2-0.

Laga tersebut dilangsungkan di St. James Park, Inggris pada Rabu (11/1/2023) dini hari WIB. Dua gol kemenangan Newcastle United dicetak lewat Dan Burn (60’) dan Joelinton (72’).

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Semenit babak pertama baru dimulai, Newcastle United sebagai tuan rumah langsung memberi ancaman ke gawang Leicester City. Sean Longstaff melepaskan tembakan dari jarak yang menjanjikan setelah menerima umpan akurat. Namun, upayanya melambung beberapa inci di atas mistar gawang The Foxes.

Kemudian di menit ke-3, giliran Bruno Guimaraes yang mencoba untuk mengejutkan kiper Leicester

dengan sepakan yang bagus. Akan tetapi, hasilnya kurang akurat dan melebar dari tiang kiri. Lalu di di menit ke-7, Callum Wilson melewatkan peluang bagus untuk mencetak gol lewat sundulan, sayang bola hanya melewati mistar.

Setelah digempur terus menerus oleh tuan rumah, Leicester mencoba bangkit dan menciptakan peluang. Tepat di menit ke-15, Ayoze Perez melepaskan tembakan hebat dari tepi kotak penalti, tetapi Nick Pope melakukan penyelamatan cerdas untuk menggagalkannya.

Tak lama kemudian, Newcastle langsung membalas melalui serangan lewat Bruno Guimaraes. Dia melepaskan sepakan keras dari luar kotak penalti yang melebar tipis dari tiang kiri. Kemudian di menit ke-19, kiper Leicester, Danny Ward melakukan penyelamatan sensasional untuk menggagalkan peluang besar dari sepakan Sean Longstaff.

Terus berusaha, Newcastle mencoba mencetak gol pada menit ke-29 lewat Dan Burn saat ia bangkit di dekat titik penalti dan menyundul bola ke sisi kiri gawang. Namun, Danny Ward menampilkan refleks yang brilian dan melakukan penyelamatan yang nyaman untuk menghentikan bola.

Selanjutnya di menit ke-45, The Magpies kembali mengancam gawang The Foxes. Bruno Guimaraes melakukan shooting dari tepi area penalti. Bola meluncur ke sisi kanan gawang, namun Danny Ward dengan mudah mengatasi ancaman tersebut. Setelah itu, tak ada gol yang tercipta, skor 0-0 bertahan hingga turun minum.

Babak Kedua

Babak kedua baru dimulai, Newcastle langsung gencar melancarkan serangan. Di menit ke-46, Joelinton menerobos pertahanan dengan mudah dan mendapatkan posisi yang baik di depan gawang. Dia melakukan sontekan untuk mengalahkan kiper Leicester, tetapi gagal karena bola membentur tiang kiri dan memantul.

Kemudian di menit ke-54, Dan Burn menyia-nyiakan peluang bagus di depan gawang Leicester usai sundulannya hanya melewati mistar gawang. Setelah itu, Sean Longstaff melepaskan tendangan bagus ke arah tiang kiri, namun Danny Ward melakukan penyelamatan refleksif untuk memblokir upayanya.

Dan Burn akhirnya mampu memecahkan kebuntuan Newcastle pada menit ke-61. Dia menyelesaikan upaya individualnya yang indah dengan tendangan luar biasa dari dalam kotak penalti. Kiper Leicester, Danny Ward hanya diam terpaku saat bola terbang ke pojok kanan bawah. Skor berubah jadi 1-0 untuk tuan rumah.

Tak lama setelah itu, Newcastle berhasil menggandakan keunggulan di menit ke-72. Berawal dari Miguel Almiron mengumpan ke Joelinton di dalam kotak. Joelinton yang tidak terkawal langsung melepaskan tembakan ke pojok kanan bawah. Papan skor kembali berubah jadi 2-0 untuk The Magpies. Setelah tertinggal dua gol, Leicester mencoba untuk bangkit. Di menit ke-74, Jamie Vardy menerima umpan brilian dan menyia-nyiakan peluang besar saat tembakannya dari dalam kotak penalti melebar tipis ke tiang kiri gawang. Semenit kemudian, Jamie Vardy menerima umpan sempurna namun tembakannya melebar dari tiang kanan. Lalu di menit ke-90+2, Youri Tielemans mengontrol umpan silang di dalam kotak penalti, tetapi tembakannya melambung di atas mistar Newcastle. Setelah itu, tak ada lagi gol tambahan. Skor 2-0 untuk kemenangan Newcastle pun bertahan hingga laga berakhir. Susunan Pemain NEWCASTLE UNITED XI (4-3-3): Nick Pope (GK); Kieran Trippier, Fabian Schar, Sven Botman, Dan Burn; Bruno Guimaraes, Sean Longstaff, Joe Willock; Miguel Almiron, Callum Wilson, Joelinton. Cadangan: Jamaal Lascelles, Allan Saint-Maximin, Matt Ritchie, Alexander Isak, Javier Manquillo, Chris Wood, Jacob Murphy, Karl Darlow, Elliot Anderson. Pelatih: Eddie Howe LEICESTER CITY XI (4-2-3-1): Danny Ward (GK); Timothy Castagne, Daniel Amartey, Wout Faes, Luke Thomas; Wilfred Ndidi, Youri Tielemans; Marc Albrighton, Ayoze Perez, Harvey Barnes; Patson Daka. Cadangan: Caglar Soyuncu, Jamie Vardy, Kelechi Iheanacho, Nampalys Mendy, Daniel Iversen, Lewis Brunt, Sammy Braybroke, Kasey McAteer. Pelatih: Brendan Rodgers