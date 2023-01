PENYEBAB Rachmat Irianto absen di laga Timnas Indonesia vs Vietnam di leg II semifinal Piala AFF 2022 pada Senin 9 Januari 2023 akan diulas Okezone. Banyak pencinta sepakbola bertanya-tanya ketika melihat daftar line up Timnas Indonesia vs Vietnam semalam.

Dalam daftar yang dirilis, tidak terdapat nama Rachmat Irianto. Padahal, gelandang milik Persib Bandung ini tampil prima saat Timnas Indonesia bermain 0-0 kontra Vietnam di leg I semifinal Piala AFF 2022, Jumat 6 Januari 2023 sore WIB.

Saat itu tak hanya berperan mematahkan serangkan Vietnam, Rachmat Irianto juga beberapa kali membuat umpan kunci. Salah satunya tersaji di babak pertama saat umpan terobosan Rachmat Irianto mengarah langsung ke Marselino Ferdinan yang berlari ke kotak penalti Vietnam.

Karena kurang tenang, tembakan Marselino Ferdinan pada akhirnya dapat ditahan kiper Vietnam, Dang Van Lam. Lantas, kenapa Rachmat Irianto absen di leg II semifinal Piala AFF 2022? Menurut pemberitaan yang dilaporkan media Vietnam sehari sebelum pertandingan, Rachmat Irianto mengalami cedera paha.

Ketiadaan Rachmat Irianto di laga semalam, membuat lini tengah Timnas Indonesia ketar-ketir menahan gempuran skuad Vietnam. Gelandang Timnas Indonesia, Marc Klok, seperti bekerja sendirian bertarung menghadapi pemain-pemain Vietnam.

Terlepas dari itu, ternyata ada catatan unik di balik kiprah Rachmat Irianto di Piala AFF 2022. Setiap kali Timnas Indonesia kebobolan di Piala AFF 2022, dapat dipastikan Rachmat Irianto sedang tak ada di lapangan.

Di Piala AFF 2022, Timnas Indonesia lima kali kebobolan. Gol pertama yang masuk tercipta saat Timnas Indonesia menang 2-1 atas Kamboja di laga pertama Grup A Piala AFF 2022. Dalam laga tersebut, Rachmat Irianto tidak dimainkan Shin Tae-yong. Kemudian saat bermain 1-1 dengan Thailand, Rachmat Irianto bermain sebagai starter dan mentas selama 75 menit. Setelah Rachmat Irianto ditarik di menit 75, gawang Timnas Indonesia kebobolan lewat aksi Sarach Yooyen (79’). Selanjutnya saat Timnas Indonesia menang 2-1 atas Filipina, Rachmat Irianto baru masuk di menit ke-83, atau ketika skuad Garuda sudah kebobolan. Terbaru, Timnas Indonesia kebobolan dua gol atas Vietnam saat Rachmat Irianto tidak berada di lapangan. Kesimpulannya, Rachmat Irianto bak jimat bagi Timnas Indonesia. Sebab, tiap kali Rachmat Irianto berada di lapangan, Timnas Indonesia tidak pernah kebobolan. Sebut saja saat menang 7-0 atas Brunei, unggul 1-0 atas Thailand dan bermain 0-0 kontra Vietnam.