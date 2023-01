JELANG Timnas Indonesia vs Vietnam di leg II semifinal Piala AFF 2022, kabar baik menyelimuti The Golden Star Warriors (julukan Vietnam). Ya, dua bek andalan Vietnam, Ho Tan Tai dan Nguyen Phong Hong bakal kembali memperkuat The Golden Star Warriors, setelah sempat dikabarkan mendapat cedera ringan di leg I semifinal Piala AFF 2022 silam.

Sekadar informasi, Ho Tan Tai tak memang tak jadi starter di leg I semifinal kontra Timnas Indonesia pada Jumat, 6 Januari 2023 lalu. Ia baru masuk lapangan pada menit ke-69 untuk menggantikan Vu Van Thanh.

(Ho Tan Tai salah satu bek Vietnam yang bakal kembali bermain kontra Timnas Indonesia di leg II semifinal Piala AFF 2022)

Namun, setelah itu bek klub Binh Dinh itu mengalami cedera ringan pada pergelangan kaki kanannya. Hal itu terjadi selepas dia berbenturan keras dengan Witan Sulaeman di pengujung laga.

Akibatnya, Ho Tan Tai harus dikompres dengan es dan harus dibopong oleh rekan setimnya ketika berjalan kembali ke Hotel. Dia pun langsung diperiksa dan dirawat oleh tim dokter Vietnam.

Akan tetapi, menurut laporan Zing News, Senin (9/1/2023), Ho Tan Tai tak mengalami cedera serius. Dia sudah bisa berjalan normal dan telah menjalani latihan untuk mempersiapkan diri menghadapi skuad Garuda di leg kedua semifinal Piala AFF 2022.

Kembalinya bek 25 tahun itu menjadi kabar baik bagi tim besutan Park Hang-seo. Sebab, ia merupakan salah satu bek andalan mereka di lini belakang, yang membantu mereka tak pernah kebobolan di Piala AFF 2022.

Follow Berita Okezone di Google News

Ho Tan Tai telah bermain selama lima kali di gelaran Piala AFF 2022 ini dengan tiga kali menjadi starter dan dua kali turun sebagai pemain pengganti. Sejauh ini, ia telah mencatatkan 75 persen tekel sukses. Kemampuannya dalam mendistribusikan bola juga cukup baik dengan catatan 80,6 persen operan sukses. Selain Ho Tan Tai, bek Vietnam lainnya yang juga sembuh dari cedera adalah Nguyen Phong Hong Duy. Itu artinya Park Hang Seo sekarang sudah punya skuad terbaik di lini belakangnya. Pastinya itu menjadi alarm bahaya bagi Indonesia. Sebab, Dendy Sulistiawan dan kolega harus bekerja lebih keras lagi untuk menjebol gawang Vietnam, demi melenggang ke partai puncak. Pertandingan leg kedua semifinal Piala AFF 2022 antara The Golden Stars Warriors dan Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan berlangsung pada Senin (9/1/2023) malam pukul 19.30 WIB. Sekarang gantian Vietnam yang menjamu tim besuatan Shin Tae-yong itu di Stadion My Dinh, Hanoi.Â