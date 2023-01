LAWAN tim kasta ketiga di Piala FA 2022-2023, Mikel Arteta yakin Arsenal bakal kesulitan. The Gunners – julukan Arsenal – akan bersua dengan Oxford United pada putaran ketiga Piala FA 2022-2023.

Tim asuhan Mikel Arteta bakal melawat ke Kassam Stadium, Selasa 10 Januari 2023 dini hari WIB. Tentu, Arsenal sangat diunggulkan untuk meraih kemenangan dalam laga ini.

Apalagi, The Gunners belum pernah merasakan kekalahan dalam lima partai terakhir di Liga Inggris 2022-2023. Terlepas dari hasil imbang tanpa gol kontra Newcastle United, Arsenal memenangi empat laga lainnya dan kini memimpin klasemen sementara Liga Inggris 2022-2023

Di sisi lain, Oxford United yang bermain League One (kasta ketiga Liga Inggris) sedang dalam performa kurang meyakinkan untuk menghadapi Arsenal. Pasalnya, The Us -julukan Oxford United- sedang berada di posisi ke-15 sementara League One 2022/2023 dan di lima pertandingan terakhir menelan kekalahan 0-1 dari Exeter City.

Meski menghadapi tim kasta ketiga, tetapi Arteta mengakui Arsenal bakal mengalami kesulitan. Ia menjelaskan The Gunners harus tetap serius dan bermain bagus untuk mencapai level tertinggi, sehingga bisa mendapatkan kemenangan di setiap pertandingan.

"Itu selalu rumit, saya telah bermain di sana beberapa kali dan mengalami pertandingan yang sangat sulit, jadi itu akan sulit. Kami harus menghadapi kompetisi dan lawan dengan sangat serius dan bermain dengan baik, ke level yang tinggi untuk memenangkan pertandingan," kata Arteta dilansir dari laman resmi Arsenal, Senin (9/1/2023).

Pelatih asal Spanyol itu mengakui Oxford United memiliki permainan berbeda, sehingga bakal membuat Arsenal kerepotan. Meski bakal kesulitan, tetapi Arteta mengatakan para pemainnya akan meningkatkan level permainannya. "Dari apa yang telah kita lihat, mereka bermain dengan cara yang berbeda, dan dari segi hasil juga mereka memiliki segalanya. Ini akan menjadi malam yang sangat istimewa dan semua orang akan meningkatkan level mereka dan itu akan sulit," jelasnya. Arsenal masih menjadi tim tersukses dalam sejarah Piala FA. dengan mengumpulkan 14 trofi turnamen paling tua di Inggris tersebut. The Gunners terakhir menjadi juara pada 2019-2020, ketika mengalahkan Chelsea 2-1 di babak final.