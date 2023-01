MEDIA Vietnam, The Thao 247, menyoroti perbedaan reaksi Konfederasi Sepakbola Asia Tenggara (AFF) ke Timnas Vietnam dan Timnas Indonesia usai laga leg I semifinal Piala AFF 2022. Mendapat reaksi yang tampaknya tak sebaik Timnas Indonesia, The Thao 247 menyebut sorotan dari AFF ini bak kabar buruk bagi skuad Park Hang-seo.

Sebagaimana diketahui, duel sengit tersaji dalam pertemuan Timnas Indonesia vs Vietnam di leg I semifinal Piala AFF 2022. Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat 6 Januari 2023, duel pun berakhir imbang 0-0.

Usai laga itu, AFF mengunggah di media sosialnya soal serba-serbi laga Timnas Indonesia vs Vietnam. Beberapa di antaranya adalah soal pemain yang terpilih menjadi man of the match hingga most active player.

Dua penghargaan individu dalam laga leg I semifinal Piala AFF 2022 itu diberikan kepada pemain Timnas Indonesia. Gelar man of the match diberikan kepada Asnawi Mangkualam, sementara most active player menjadi milik Marc Klok.

Apresiasi pun diberikan AFF kepada dua pemain itu. Dia menyebut pemain Timnas Indonesia menunjukkan penampilan yang mengesankan.

Kondisi berbeda ditunjukkan AFF kepada Timnas Vietnam. Usai laga melawan Skuad Garuda di leg I semifinal Piala AFF 2022, mereka tak memberi sanjungan khusus kepada pemain Vietnam.

The Thao 247 pun menilai bahwa kondisi ini bak kabar duka untuk Timnas Vietnam. Menurutnya, penampilan pasukan Park Hang-seo tak diapresiasi penyelenggara Piala AFF.

“AFF memberikan kabar duka kepada Timnas Vietnam setelah seri melawan Timnas Indonesia. Federasi Sepakbola Asia Tenggara (AFF) mengisyaratkan tidak terlalu optimis dengan Vietnam setelah leg I semifinal Piala AFF 2022 melawan Timnas Indonesia,” tulis The Thao 247, dikutip Minggu (8/1/2023).

“Usai imbang dengan Indonesia, Timnas Vietnam juga mendapat sinyal buruk dari Federasi Sepakbola Asia Tenggara (AFF). Alhasil, penampilan Golden Star Warriors tak diapresiasi penyelenggara Piala AFF,” sambungnya.

“Secara spesifik, gelar individu setelah laga leg I semifinal Piala AFF 2022 antara Vietnam dan Timnas Indonesia menjadi milik wakil tim tuan rumah,” jelas The Thao 247. “Bek Asnawi Mangkualam meraih predikat Player of the Match, sedangkan gelandang kelahiran Belanda Marc Klok menjadi Most Active Player dalam hasil imbang 0-0 antara Indonesia dan Vietnam,” lanjutnya. “Homepage Piala AFF memposting foto ucapan selamat kepada Asnawi dengan komentar: ‘Kapten meninggalkan penampilan yang mengesankan.’ Bek ini berkontribusi mengurangi jangkauan aktivitas Phan Van Duc dan Doan Van Hau. Saat ikut menyerang, Asnawi juga banyak melakukan umpan silang ke area terlarang Vietnam, sehingga menyulitkan pasukan Park Hang-seo,” tulias The Thao 247. “Fakta bahwa tidak ada pemain tim Vietnam yang mendapat penghargaan mencerminkan bahwa anak didik Pelatih Park Hang-seo bermain di bawah kekuatan mereka, agak kalah dengan pemain Indonesia,” sambung media Vietnam. Vietnam sendiri akan bergantian menjamu Timnas Indonesia dalam laga leg II semifinal Piala AFF 2022. Laga itu akan digelar di Stadion My Dinh, Senin 9 Januari 2023 pukul 19.30 WIB.