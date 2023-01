JAKARTA - Kapten Bintang Timur Surabaya (BTS) Sunny Rizky mengaku terpukau dengan atmosfer penonton di hari perdana Liga Profesional 2022-2023, Sabtu (7/1/2023). Selain soal terkesan dengan atmosfer penonton, Sunny Rizky juga menyinggung peta persaingan musim ini.

Seperti diketahui, Liga Futsal Profesional 2022-2023 resmi dimulai pada Sabtu (7/1/2023) di GOR POPKI, Cibubur, Jakarta. Ditandai dengan laga pertama mempertemukan BTS melawan Giga FC.

Musim ini merupakan pertama kali ajang tersebut dimeriahkan penonton pasca Pandemi Covid-19. Di laga itu, penonton turut larut dalam keseruan pertandingan yang berakhir 3-0 untuk kemenangan BTS itu.

Sunny Rizky sangat senang karena akhirnya pertandingan futsal kembali disaksikan penonton. Itu membuat atmosfer pertandingan lebih hidup dan memotivasi pemain.

“Yang jelas atmosfernya beda banget ya antara ada penonton dan tidak ada penonton, kita merasakan di covid kemarin kaya gaada gairahnya untuk bertanding. Alhamdulillah udah normal, semoga ke depannya lebih rame lagi,” ucap Sunny Rizky dalam sesi konferensi pers pasca laga.

Selain itu, dia memprediksi persaingan tahun ini bakal lebih ketat. Sebab di antara 12 klub yang berpartisipasi, semuanya mendatangkan pemain-pemain berkualitas.

Meski begitu, pemain yang juga penggawa Timnas Futsal Indonesia itu tetap optimis BTS bisa tampil yang terbaik. Dia pun berambisi untuk tetap mempertahankan juara yang diperolehnya musim kemarin.

“Persaingan tahun ini sangat bagus ya, apalagi banyak tim-tim datangkan pemain asing yang bagus berkualitas. Ini bagus buat futsal kita, tapi dari kita dari BTS selalu optimis fokus untuk memenangkan pertandingan ke pertandingan lain,” terangnya.

Pertandingan BTS vs Giga FC merupakan satu di antara lima laga yang digelar hari ini. Selain itu, ada laga Sadakata vs Cosmo JNE, Radit FC vs Black Steel, Pelindo Mutiara vs Unggul FC, Fafage Vamos vs Halus FC.

Jakarta merupakan satu di antara lima kota penyelenggara di musim ini. Ada juga di Pontianak, Surabaya, Yogyakarta, dan Lampung untuk format satu kompetisi penuh.

Di masing-masing kota, paling tidak digelar dua pekan untuk pertandingan Sabtu dan Minggu. Di seri Jakarta sendiri, pekan pertama di gelar hari ini dan besok (8 Januari), dilanjut pekan kedua pada 14 dan 15 Januari.