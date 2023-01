LAGA lanjutan PSS Sleman vs Persija Jakarta di Liga 1 2022-2023 akan dilanjutkan pada Minggu, 8 Januari 2023 di Stadion Sultan Agung, Bantul. Sebelumnya, pertandingan tersebut ditunda akibat hujan deras.

Sebagaimana diketahui, pertandingan antara PSS Sleman vs Persija Jakarta sejatinya sudah terlaksana pada Jumat (23/12/2022) di Stadion Manahan, Solo. Akan tetapi, akibat hujan deras yang mengguyur venue kedua tim bertanding membuat laga harus dihentikan pada menit ke-47.

Pada pertandingan tersebut, kedudukan di antara kedua tim masih berimbang dengan skor 0-0. Wasit pun akhirnya terpaksa menghentikan pertandingan tersebut setelah Stadion Manahan tergenang banjir sehingga laga tak dapat dilanjutkan.

Untuk itu, PT Liga Indonesia Baru (LIB) selaku operator kompetisi pun menjadwalkan ulang agar pertandingan tersebut bisa diselesaikan. PT LIB pun memutuskan laga tersebut akan kembali dilangsungkan 8 Januari mendatang sesuai dengan surat bernomor 001/LIB-COR/I/2023.

“Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perkenankanlah LIB menyampaikan jadwal lanjutan pertandingan BRI Liga 1 2022-2023 NP. 153 antara PSS Sleman vs Persija Jakarta tanggal 23 Desember 2022 di Stadion Manahan, Solo yang dihentikan/ditunda pada babak kedua menit ke-47, pertandingan tersebut dilanjutkan di Stadion Sultan Agung, Bantul, pada Minggu, 8 Januari 2023, pukul 16.30 WIB,” tulil PT LIB di surat tersebut dikutip dari rilis yang didapatkan MNC Portal Indonesia, Selasa (3/1/2022).

Follow Berita Okezone di Google News

“Pertama, pertandingan BRI Liga 1 2022-2023 NP. 153 antara PSS Sleman vs Persija Jakarta tanggal 23 Desember 2022 di stadion Manahan, Solo, kedua surat PT. Liga Indonesia Baru (PT. LIB) No. 841/LIB-COR/XII/2022 perihal Status Pertandingan BRI Liga 1-2022/2023 NP. 153 antara PSS Sleman vs Persija Jakarta tanggal 23 Desember 2022, dan ketiga pasal 13 Regulasi BRI Liga 1 2022/2023,” lanjut surat tersebut.

Sebagai informasi, Persija Jakarta saat ini berhasil bertengger di posisi ke-6 klasemen Liga 1 dengan raihan 29 poin. Tim asuhan Thomas Doll tersebut telah berhasil meraih delapan kemenangan, lima hasil imbang, dan dua kekalahan dari 15 pertandingan.

Sementara itu, PSS Sleman masih harus berjuang lebih keras setelah hanya mampu berada di urutan ke-15 dengan torehan 16 poin. Tim berjuluk Super Elja itu tercatat meraih empat kemenangan, empat hasil imbang, dan delapan kekalahan dari 16 laga.

(DKH)