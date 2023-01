MAN of the match Timnas Indonesia vs Filipina di Piala AFF 2022 sudah diketahui. Dia adalah penyerang The Azkals -julukan Filipina, Stephan Schrock, yang terpilih sebagai pemain terbaik alias Man of The Match (MoTM).

Ya, Timnas Indonesia baru saja melawan Filipina di partai terakhir babak penyisihan Grup A Piala AFF 2022. Laga tersebut dilangsungkan di Stadion Rizal Memorial, Manila pada Senin (2/1/2023) malam WIB.

Laga ini berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia-. Gol Indonesia dicetak oleh Dendy Sulistyawan (21’) dan Marselino Ferdinan (43’), kemudian ditipiskan J.S. Beraque Rasmussen (83’).

Meski tak mencetak gol dan timnya kalah, peran Schrock sangat penting bagi The Azkals. Dia tampil 90 menit di laga ini dan bertugas di luar posisi aslinya.

Biasanya pemain berusia 36 tahun itu berposisi sebagai gelandang serang. Tapi di laga kali ini, dia menjadi penyerang menemani Kenshiro Daniels di lini depan Filipina.

Segala peluang yang dia ciptakan terbukti merepotkan jantung pertahanan Skuad Garuda. Salah satunya melalui bola mati yang berujung gol bagi Filipina.

Schrock melakukan tendangan bebas dari sisi kiri penyerangan, dan melepaskan umpan lambung melengkung ke kotak penalti. Bola itu pun disambut dengan sundulan Rasmussen yang memperdaya kiper Nadeo Argawinata. Penampilannya ini sangat spesial karena bertepatan dengan laga terakhirnya bersama The Azkals. Dia menutup kariernya di Timnas Filipina setelah 11 tahun dengan 56 penampilan. Dia pun memutuskan pensiun dari Timnas Filipina. Dia akan menjadi kapten yang selalu dikenang publik Filipina.