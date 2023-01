JAKARTA – Timnas Indonesia akan melakoni pertandingan terakhirnya di fase grup melawan Filipina malam ini (2/1/2023) pukul 19.30 WIB. Tim asuhan Shin Tae-yong ini akan melakoni laga tandang menghadapi Filipina di stadion Rizal Memorial, Manila, Filipina.

Uniknya stadion Rizal Memorial ini menggunakan rumput sintetis yang jarang digunakan di Indonesia. Umumnya hampir sebagian besar stadion di Indonesia menggunakan rumput hidup.

Adaptasi tentunya diperlukan oleh anak asuh Shin Tae-yong untuk dapat menyesuaikan diri dengan lapangan. Perihal stadion yang menggunakan rumput sintetis ini Shin Tae-yong berpendapat bahwa pemain asuhannya harus lebih berhati-hati agar tidak terkena cedera.

“Memang beda sekali dengan stadion di Indonesia. Disini menggunakan lapangan sintetis. Saya harapkan pemain harus lebih hati-hati supaya tak terkena cedera. Upayakan dapat hasil yang maksimal tanpa ada cedera saat hadapi Filipina,” ujar Shin Tae Yong.

Sementara itu, Ricky Kambuaya berpendapat bahwa walaupun rumput di Filipina berbeda dengan di Indonesia, skuad Garuda sudah siap menghadapi Filipina 100 persen.

“Walaupun rumput berbeda dengan di Indonesia tapi kemarin sudah melakukan uji coba lapangan. Kami siap menghadapi Filipina 100 persen. Setiap pertandingan bagi kami merupakan hal penting,” tambah Ricky Kambuaya.

Skuad Garuda tentunya perlu memaksimalkan poin untuk memastikan langkahnya melaju ke babak selanjutnya. Melihat dari pertemuan Indonesia dengan Filipina sendiri terakhir dimenangkan oleh Indonesia dengan skor 5 - 1. Berikut merupakan head-to-head Indonesia vs Filipina:

08/07/2022: Filipina 1 - 5 Indonesia

25/11/2018: Indonesia 2 - 2 Filipina

25/11/2014: Filipina 4 - 0 Indonesia

14/08/2013: Indonesia 2 - 0 Filipina

05/06/2012: Filipina 2 - 2 Indonesia

Jika dilihat dari hasil lima pertandingan terakhir antara Indonesia melawan Filipina, Timnas Indonesia menderita kekalahan sebanyak 1 kali, seri 2 kali dan menang 3 kali. Di AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 ini Filipina dipastikan tidak lolos dari fase grup.

Sementara 3 tim lainnya di grup A masih memiliki kesempatan untuk melanjutkan langkahnya ke babak semifinal diantaranya Thailand,Indonesia dan Kamboja.

Timnas Indonesia sendiri peluangnya sangat besar untuk dapat melanjutkan langkahnya ke babak semi final. Indonesia sendiri hanya perlu memperoleh hasil imbang dari Filipina untuk dapat lolos.

Hal ini dikarenakan jika Kamboja berhasil memenangkan pertandingan atas Thailand, Indonesia tetap unggul selisih gol dari Kamboja. Bahkan jika Indonesia kalah dari Filipina pun Tndonesia masih bisa lolos dengan catatan Kamboja juga kalah dari Thailand atau Kamboja menang dengan margin kurang dari dua gol Indonesia tetap unggul selisih gol.

Pada pertandingan terakhir Indonesia di AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno timnas Indonesia harus puas dengan hasil Imbang 1 - 1. Tim asuhan Shin Tae Yong ini berhasil mencetak gol terlebih dahulu melalui Marc Klok yang mampu memaksimalkan peluang dari titik putih di menit 50.

Indonesia kembali mendapatkan keuntungan dimana Thailand harus bermain dengan 10 orang setelah Sanrawat keluar dari pertandingan setelah mendapatkan kartu merah. Namun, unggul jumlah pemain Indonesia justru kecolongan dengan gol Sarach di menit ke 79. Hingga penghujung akhir babak ke-2 Indonesia tidak mampu menambah keunggulan dan harus puas dengan hasil imbang di kandang sendiri.

Pertandingan Indonesia Filipina VS Indonesia ini akan disiarkan secara langsung mulai pukul 18:30 WIB dI RCTI dan live streaming di RCTI+. Dapatkan beragam konten AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 di RCTI+, Lengkap! seperti :

1. Highlight

2. Recap (short Match)

3. Full match

4. Top Score AFF 2022

5. Best Player of The Match

6. Best Defensive Skill

7. Build up of the day

8. Most Impressive Assist

9. Jadwal Lengkap AFF 2022

10 Challenge berhadiah jutaan Rupiah

Jangan sampai ketinggalan setiap pertandingan Indonesia di AFF Mitsubishi Cup 2022, saksikan juga pertandingan dari negara peserta lainnya, Live Streaming Gratis di RCTI+. Aplikasi RCTI+ merupakan aplikasi super yang menyajikan program acara terbaik berkolaborasi dengan RCTI, MNCTV, GTV, iNews. Selain nonton juga bisa baca berita, dengar musik hingga podcast, dan tenar melalui fitur-fitur yang terdapat dalam aplikasi ini.