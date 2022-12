KLASEMEN sementara Grup B Piala AFF 2022 hingga matchday ketiga akan Anda ketahui di Okezone. Timnas Vietnam berhasil memuncaki klasemen, sementara Malaysia berada di peringkat kedua.

Laga ketiga babak penyisihan Grup B telah digelar pada hari ini, Selasa 27 Desember 2022. Terdapat dua pertandingan yang tersaji yakni Timnas Laos vs Singapura dan Timnas Vietnam vs Malaysia.

Dimulai dari Laos vs Singapura, pertandingan berlangsung di New Laos Stadium, Laos pada pukul 17.00 WIB. The Lions -julukan Singapura- berhasil meraih kemenangan dengan skor meyakinkan 2-0.

Tampil dominan sejak awal membuat Singapura menggempur lini pertahanan Laos. Alhasil berkat Irfan Fandi (32’) dan Shawal Anuar (90+4’) The Lions pun berhasil meraup tiga poin.

Dengan kemenangan tersebut, Singapura menciptakan peluang untuk melaju ke babak semifinal Piala AFF 2022 lantaran bertengger di peringkat ketiga Grup B dengan koleksi enam poin dari dua pertandingan. Di sisi lain, Laos dipastikan tersingkir dari Piala AFF 2022 usai tak mampu mengantongi satu pun poin dari tiga pertandingan.

Berikutnya pertandingan seru tercipta di laga Vietnam vs Malaysia. Tampil di hadapan pendukung sendiri yakni di Stadion My Dinh, Vietnam, The Golden Stars -julukan Vietnam- sukses meraih kemenangan dengan skor telak 3-0.

Follow Berita Okezone di Google News

Gol kemenangan Vietnam atas Malaysia dicetak lewat Nguyen Tien Linh (28’), Que Ngoc Hai (64’), dan Nguyen Hoang Duc (83’). Dalam pertandingan tersebut, kedua tim harus bermain dengan 10 pemain lantaran masing-masing pemain dari mereka diganjar kartu merah oleh wasit. Nguyen Van Toan diusir pada menit ke-32, sementara Azam Azmi diganjar kartu merah pada menit ke-62. Malaysia yang sempat unggul pemain di akhir babak pertama dan awal babak kedua gagal memanfaatkan keadaan untuk mengejar ketertinggalan. Lewat kemenangan tersebut, Vietnam pun memastikan diri sebagai pemuncak klasemen sementara Grup B Piala AFF 2022 dengan mengoleksi enam poin dari dua pertandingan. Sementara itu, Malaysia duduk di peringkat kedua dengan mengantongi poin sama seperti Vietnam namun kalah dalam jumlah selisih gol. Berikut Klasemen Sementara Grup B Piala AFF 2022 hingga Matchday Ketiga 1. Vietnam (2 kali main, 6 poin, selisih gol +9) 2. Malaysia (3 kali main, 6 poin, selisih gol +3) 3. Singapura (2 kali main, 6 poin, selisih gol +3) 4. Myanmar (2 kali main, 0 poin, selisih gol -2) 5. Laos (3 kali main, 0 poin, selisih gol -13)