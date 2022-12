JADWAL Piala AFF 2022 hari ini, Selasa 27 Desember 2022 akan diulas dalam artikel ini. Persaingan sengit Grup B Piala AFF 2022 berlanjut, hari ini.

Ada dua pertandingan yang tersaji dari Grup B Piala AFF 2022. Kedua laga yang dimaksud adalah Laos vs Singapura, yang berlangsung di New Laos Stadium pukul 17.00 WIB dan Vietnam vs Malaysia yang tersaji di My Dinh National Stadium, Hanoi pada pukul 19.30 WIB.

Bagi Vietnam dan Singapura ini merupakan laga kedua mereka di Grup B Piala AFF 2022. Sebelumnya, kedua negara ini mampu mendulang tiga poin pertamanya.

Vietnam sukses melumat habis Laos (6-0) pada Rabu, 21 Desember 2022 silam. Sedangkan Singapura menang tipis 3-2 kontra Myanmar, pada Sabtu, 24 Desember silam.

Berbekal kemenangan itu, Vietnam dan Singapura berangkat penuh dengan percaya diri. Namun, khusus Vietnam mereka diprediksi tak akan mudah meraih kemenangan.

Sebab, tim asuhan Park Hang-seo itu dihadapka dengan salah satu tim unggulan, yaitu Malaysia. Sekadar informasi, Malaysia sendiri sudah melakoni dua pertandingan.

Tim berjuluk Harimau Malaya itu menyudahi dua laga awalnya dengan kemenangan. Di mana tim asuhan Kim Pan-gon menang 1-0 atas Myanmar di laga pembuka. Kemudian, hasil positif itu berlanjut ketika Malaysia sukses mencukur Laos dengan skor 5-0. Kedua kemenangan itu membuat Malaysia memuncaki klasemen sementara Grup B Piala AFF 2022 dengan raihan enam poin. Praktis, laga melawan Vietnam, jadi pemicu Malaysia untuk kembali meraih tiga poin. Jika menang, Harimau Malaya kian dekat dengan babak semifinal Piala AFF 2022. Sementara itu, Singapura yang baru menang di laga pembuka, berpeluang meraih kemenagan keduanya. Pasalnya, nasib Laos di Piala AFF 2022 tak begitu baik. Seperti yang sudah disinggung, dari dua pertandingan yang sudah dilakoni, Laos kena bantai dari Vietnam (0-6) dan Malaysia (0-5). Bahkan, Laos pun ada di posisi juru kunci tanpa poin sama sekali dan belum mencetak gol satu pun! Tak heran jika The Lions (julukan Singapura) lebih diunggulkan meraih poin penuh sore nanti. Berikut jadwal Piala AFF 2022 hari ini, Selasa 27 Desember 2022: Pukul 17.00 WIB – Laos vs Singapura (New Laos Stadiumm, Vientiane) Pukul 19.30 WIB – Vietnam vs Malaysia (My Dinh National Stadium, Hanoi)