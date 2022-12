MAN of the match Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam di Piala AFF 2022 sudah diketahui. Dia adalah pemain sayap kanan Timnas Indonesia, Yakob Sayuri, yang terpilih sebagai Man of The Match (MoTM) alias pemain terbaik.

Ya, Timnas Indonesia baru saja melawna Timnas Brunei Darussalam dalam laga kedua Grup A Piala AFF 2022. Pertandingan tersebut berlangsung di KLFA Stadium, Kuala Lumpur, Malaysia, Senin (26/12/2022) sore WIB.

Yakob Sayuri pun sukses membawa Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- membantai Tim Tebuan -julukan Timnas Brunei Darussalam- dengan skor telak 7-0. Bintang PSM Makassar itu pun tampil apik dan menyumbang satu gol serta dua assist untuk Timnas Indonesia.

BACA JUGA: Timnas Indonesia Gulung Brunei Darussalam 7-0 di Piala AFF 2022, Shin Tae-yong: Saya Bingung

Adapun kemenangan tim asuhan Shin Tae-yong itu masing-masing dicetak oleh Syahrian Abimanyu (20’) dan Dendy Sulistyawan (41’) di babak pertama. Lalu, Egy Maulana Vikri (59’), Ilija Spasojevic (60'), Ramadhan Sananta (68’), Marc Klok (86’), dan Yakob Sayuri (90+2') menyempurnakan tiga poin Skuad Garuda di babak kedua.

BACA JUGA: Hansamu Yama Gagal Konversi Peluang Emas di Laga Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam, Begini Reaksi Netizen

Selain menjadi pencetak gol terakhir Skuad Garuda, Yakob Sayuri juga menjadi bintang di lapangan. Pantas saja, AFF menganugerahi pemain kelahiran Papua berusia 25 tahun itu sebagai pemain terbaik di laga tersebut karena telah berkontribusi besar untuk kemenangan Timnas Indonesia.

Follow Berita Okezone di Google News

Yakob Sayuri bukan hanya rajin dalam membangun serangan Skuad Garuda, namun juga kerap membantu Hansamu Yama cs menjaga lini pertahanan. Berkat penampilan apiknya saat menyerang, Yakob Sayuri sukses menyumbangkan satu gol dan dua assist di laga tersebut. Di lain hal, kemenangan telak Timnas Indonesia itu sekaligus membuat tim besutan Shin Tae-yong tersebut mengukir catatan manis. Pertama, tujuh gol kemenangan Timnas Indonesia dicetak oleh pemain yang berbeda. Bukan hanya itu, dengan menyarangkan tujuh gol tanpa balas, Timnas Indonesia menjadi tim yang memenangi laga dengan skor terbanyak sepanjang Piala AFF 2022. Tim besutan Shin Tae-yong itu melampaui Thailand, Vietnam, Malaysia, hingga Filipina. Sebelumya, Thailand menang 5-0 atas Brunei Darussalam, lalu Filipina juga menang cukup telak dengan skor 5-1 atas Brunei Darussalam di Grup A. Sementara Vietnam meraih kemenangan telak 6-0 atas Laos, dan Malaysia juga menang telak 5-0 atas Laos di Grup B.