JELANG laga Timnas Thailand vs Filipina di Piala AFF 2022, Alexandre Polking ogah anggap remeh The Azkals. Menurut pelatih Timnas Thailand, Alexandre Polking, The Azkals – julukan Timnas Filipina – sudah mulai menunjukkan kualitasnya.

Gajah Perang – julukan Timnas Thailand – akan melanjutkan kiprahnya di Piala AFF 2022 setelah menghajar Brunei Darussalam 5-0 di laga perdana. Kini, mereka akan mengundang Filipina ke Stadion Thammasat, Senin (26/12/2022) malam WIB.

Sementara itu, Filipina tidak mengawali turnamen dengan baik usai dikalahkan Kamboja 2-3 pada 20 Desember 2022 lalu. Namun, mereka sukses menang telak 5-1 di kandang atas Brunei Darussalam dua hari kemudian.

Dengan kemenangan di laga terakhir tersebut membuat Polking tak mau menganggap remeh The Azkals. Apalagi tim itu dibesut oleh pelatih yang berpengalaman di Liga Thailand selama bertahun-tahun.

“Filipina adalah tim yang bagus, pelatihnya (Joseph Ferre) pernah menangani tim di Liga Thailand membuat saya mengenal sepak bola Thailand dengan sangat baik,” ucap Polking dalam konferensi pers jelang laga dikutip laman thsport.

“Mereka seharusnya tidak kalah di pertandingan pertama. Tetapi ketika sampai pada pertemuan kedua, itu menunjukkan kualitas yang sebenarnya. Menjelang pertandingan melawan kami ini, saya berharap bisa mengendalikan permainan,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Polking berambisi meraih tiga poin dalam laga kandang pertama mereka di Piala AFF 2022 ini. Dengan begitu, kesempatan lolos ke babak semifinal menjadi terbuka lebar. “Senang bermain kandang dan tandang. Ini adalah pertandingan pertama yang akan dimainkan di hadapan rakyat Thailand. Tujuan kami adalah untuk mendapatkan 3 poin untuk memiliki kesempatan untuk maju ke babak berikutnya,” lanjutnya. Selain itu dikabarkan bahwa laga ini akhirnya disiarkan secara langsung di televisi lokal Thailand. Sebelumnya, masih menjadi pembahasan hangat soal tak ada televisi lokal yang mau menyiarkannya karena biaya yang mahal.