HASIL Manchester United vs Burnley di Piala Liga Inggris 2022-2023 sudah diketahui. The Red Devils -julukan Manchester United- sukses melaju ke putaran berikutnya usai menang dengan skor meyakinkan 2-0 atas The Clarets -julukan Burnley.

Laga tersebut berlangsung di Old Trafford, Manchester, Inggris pada Kamis (22/12/2022) dini hari WIB. Adalah Christian Eriksen (27’) dan Marcus Rashford (57’) yang menjadi pencetak gol kemenangan Manchester United.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Pada awal babak pertama, Manchester United yang tampil di depan pendukung sendiri berhasil menekan pertahanan Burnley. Dengan skema 4-2-3-1, The Red Devils -julukan Manchester United- sukses membombardir pertahanan Burnley.

Alejandro Garnacho menjadi motor serangan dari sisi kiri, sementara Anthony Martial bertugas sebagai ujung tombak. Namun sayang, beberapa serangan yang dibangun masih belum membuahkan hasil hingga menit ke-15.

Di sisi lain, The Clarets -julukan Burnley- hanya mampu mengandalkan pola permainan serangan balik. Dengan permainan seperti itu, kedua tim masih belum menemukan peluang terbaiknya hingga menit ke-25.

Kebuntuan akhirnya pecah setelah Bruno Fernandes mengirim umpan kunci kepada Aaron Wan-Bissaka. Pemain berusia 25 tahun itu kemudian mengoper Christian Eriksen (27’) yang langsung melepaskan tembakan keras, Manchester United unggul 1-0.

Usai gol tersebut, Burnley yang tertinggal berupaya keras untuk menyamakan kedudukan. Serangan mereka dipimpin langsung oleh Manuel Benson, yang kerap bergerak dari sisi sayap dan merepotkan pertahanan The Red Devils.

Manchester United pun tak kalah rajin dalam melakukan serangan. Beberapa peluang yang dimiliki Anthony Martial membuat Bailey Peacock-Farrell jatuh bangun menyelamatkan gawangnya. Sayangnya, tidak ada gol tambahan hingga turun minum.

Babak Kedua

Pada babak kedua, Manchester United bermain lebih kalem namun efektif. Serangan yang dibangung oleh Bruno Fernandes dan kolega berhasil membongkar pertahanan The Clarets dengan mudah.

Manchester United akhirnya mampu menggandakan keunggulan lewat sepakan keras Marcus Rashford (57’). Gol Rashford berawal dari umpan pendek Scott McTominay, yang kemudian diteruskan dengan dribble sempurna.

Tak bisa dihentikan, Rashford kemudian melepaskan tembakan keras yang mengalir ke pojok kanan gawang Burnley. Selepas gol itu, The Red Devils semakin percaya diri untuk melancarkan serangan.

Berkali-kali, mereka mendapatkan kesempatan emas untuk menambah gol. Di sisi lain, Burnley yang bermain dalam keadaan tertekan hanya bisa mengandalkan serangan balik. Sayangnya, mereka sering membuang peluang. Pada akhirnya, tidak ada gol tambahan yang tercipta hingga babak kedua selesai. Manchester United sukses mengalahkan Burnley 2-0 dalam lanjutan babak 16 besar Piala Liga Inggris 2022-2023. Susunan Pemain Manchester United vs Burnley: Manchester United (4-2-3-1): Martin Dubravka, Aaron Wan-Bissaka (Luke Shaw 72’), Scott McTominay, Victor Lindelof, Tyrell Malacia (Brandon Williams 85’), Casemiro, Christian Eriksen, Marcus Rashford (Fred 85’), Bruno Fernandes, Alejandro Garnacho (Antony 59’), Anthony Martial (Anthony Elanga 72’). Pelatih: Erik Ten Hag Burnley (4-2-3-1): Bailey Peacock-Farrell, Connor Roberts, Taylor Harwood-Bellis, Jordan Beyer, Ian Maatsen (Charlie Taylor 90’), Josh Cullen, Jack Cork (CJ Egan-Riley 90’), Manuel Benson (Darko Churlinov 66’), Josh Brownhill (Samuel Bastien 90’), Johann Berg Gudmundsson, Ashley Barnes (Scott Twine 83’). Pelatih: Vincent Kompany