JELANG laga Manchester United vs Burnley, Vincent Kompany jamin The Clarets siap tampil maksimal. Keduanya akan bersua di Old Trafford untuk laga 16 besar Piala Liga Inggris 2022-2023.

The Clarets – julukan Burnley – akan melawat ke Old Trafford pada Kamis 22 Desember 2022 dini hari WIB. Kedua tim memperebutkan tiket lolos ke babak perempatfinal.

Tentu saja Manchester United akan lebih diunggulkan untuk bisa meraih kemenangan di pertandingan tersebut. Kompany pun mengatakan Burnley akan tetap menunjukan permainan terbaik untuk mengukur kemampuannya.

“Saya pikir bagi kami itu memberi kami kesempatan untuk mengukur diri kami dengan beberapa yang terbaik dan melihat seberapa dekat kami," ungkap Vincent Kompany dilansir dari situs resmi Burnley, Rabu (21/12/2022).

Mengingat kekuatan kedua tim yang terpaut jauh, Kompany sadari Burnley harus kerahkan usaha maksimal. Namun, Burnley tak hanya tampil maksimal pada laga kontra Manchester United saja. Sebab Kompany menjamin bahwa anak-anak asuhannya selalu melakukan itu di setiap laga.

“Ini adalah permainan yang ingin kami lakukan dan tingkatkan serta mengukur di mana kami berada, jadi kami akan memperlakukannya seperti semua permainan lainnya," sambungnya. Tentu saja bermain di kandang Man United akan memberikan tantangan lebih bagi Burnley untuk memastikan kemenangan. Meski begitu, mantan pemain Manchester City itu merasa hal tersebut akan membuat pertandingan menjadi lebih menarik bagi Burnley. “Itu sendiri lebih menarik bagi saya, lebih dari fakta bahwa kami akan pergi ke Old Trafford, itu akan menjadi ujian dan kami menantikannya," pungkasnya.