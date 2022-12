JADWAL Tim Nasional (Timnas) Indonesia di Piala AFF 2022 telah diketahui dan dipastikan akan disiarkan secara live di RCTI dan iNews. Sebagai informasi, Timnas Indonesia yang tergabung di Grup A Piala AFF 2022 akan menjalani empat pertandingan.

Keempat pertandingan itu melawan Kamboja, Brunei Darussalam, Thailand, dan Filipina. Dua pertandingan akan berlangsung di kandang, yang berarti Timnas Indonesia akan bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK).

Kedua laga kandang Timnas Indonesia pun akan terjadi saat mereka melawan Kamboja dan Thailand. Sementara dua laga sisanya, yang berarti melawan Filipina dan Brunei, pasukan Garuda akan bermain tandang ke negara lawan.

Tentunya diharapkan pasukan Shin Tae-yong tersebut bisa meraih hasil positif di empat laga. Sebab hanya dua tim teratas dari Grup A yang dapat lolos ke semifinal.

Bila melihat lawan-lawan Timnas Indonesia di Grup A, maka pesaing terberat jelas Thailand dan Filipina. Namun, Brunei dan Kamboja tetap tak bisa dianggap remeh.

Karena itulah Timnas Indonesia perlu tetap maksimal saat berjumpa keempat negara di fase grup Piala AFF 2022 tersebut. Dukungan masyarakat Indonesia pun juga dibutuhkan agar laju pasukan Garuda bisa lebih lancar.

Seperti yang dikatakan penggawa Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam, sorakan dan dukungan pencinta sepakbola Tanah Air amatlah dibutuhkan.

“Karena kami sangat membutuhkan sorakan dan dukungan di dalam stadion, agar kami bisa bermain lebih semangat dan mendapat motivasi lebih. It’s our time, let’s make it happen to be champions, Indonesia,” ungkap Asnawi di Instagram pribadinya, @asnawi_bhr, Selasa (20/12/2022).

Untuk yang tidak bisa datang ke stadion langsung, RCTI dan iNews akan menyiarkan secara langsung perjuangan Timnas Indonesia selama di Piala AFF 2022.

Berikut Jadwal Timnas Indonesia di Piala AFF 2022:

Timnas Indonesia vs Kamboja: Jumat 23 Desember 2022 Pukul 16.30 WIB

Brunei Darussalam vs Timnas Indonesia: Senin 26 Desember 2022 Pukul 17.00 WIB

Timnas Indonesia vs Thailand: Kamis 29 Desember 2022 Pukul 16.30 WIB

Filipina vs TImnas Indonesia: Senin 2 Januari 2023 Pukul 19.30 WIB