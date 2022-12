TIMNAS Argentina juara Piala Dunia 2022, Lionel Messi lagi-lagi unggul dari Cristiano Ronaldo. Ya, tak hanya secara prestasi, Lionel Messi juga mampu melampaui Cristiano Ronaldo dalam urusan like di media sosial Instagram.

Sekadar diketahui kembali, pada Minggu, 18 Desember 2022 malam WIB, Argentina memastikan diri jadi juara Piala Dunia 2022. Mereka mengalahkan Prancis via adu penalti dengan skor 4-2.

Beberapa saat usai kemenangan itu, Lionel Messi pun mengunggah momen bahagianya di Instagram pribadinya, @leomessi. Postingan tersebut pun mendapat sekira 45,4 juta like dan 1,3 juta komentar dari seluruh pengguna Instagram di seluruh dunia.

Sementara media asal Inggris, ESPN, menyebut postingan Lionel Messi tersebut membuat ia mendapatkan like terbanyak sebagai seorang olahragawan. Unggahan tersebut membuat penyerang 35 tahun itu menyalip jumlah like di foto Cristiano Ronaldo.

Bahkan, foto viral bermain catur antara Cristiano Ronaldo vs Lionel Messi jelang Piala Dunia 2022 di Instagram CR7 (julukan Cristiano Ronaldo) kalah dalam soal like. Unggahan itu hanya mendapat sekira 41,9 juta like dan 518 ribu komentar.

Sebagai informasi kembali, sebelumnya Argentina mampu mengalahkan Prancis lewat laga dramatis. La Albiceleste (julukan Argentina) mengalahkan Prancis 4-2 via adu penalti, setelah bermain imbang 3-3 selama 120 menit di partai final pada Minggu 18 Desember 2022 malam WIB di Stadion Lusail, Doha, Qatar.

Tiga gol untuk Argentina sendiri dicatatkan oleh Lionel Messi (23’ (P) dan 108’), dan Angel Di Maria (36’). Sementara, tiga gol Les Bleus dicanangkan oleh Kylian Mbappe (80’ (P), 81’, dan 118’ (P)). Sedangkan di babak adu penalti, empat algojo Argentina, Lionel Messi, Paulo Dybala, Leandro Paredes dan Gonzalo Montiel menjalankan tugas dengan baik. Sementara di kubu Prancis hanya Kylian Mbappe dan Randal Kolo Muani yang berhasil melakukan eksekusi tendangan penalti untuk Prancis.