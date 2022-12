5 pemain yang raih penghargaan man of the match terbanyak di Piala Dunia 2022 menarik dikulik. Sebab, kiprah manis pemain ini tak hanya membawa sang pemain meraih gelar man of the match atau pemain terbaik, tetapi juga mengantar timnya menyabet prestasi luar biasa di Piala Dunia 2022.

Sebagaimana diketahui, ajang Piala Dunia 2022 sudah rampung digelar. Argentina keluar sebagai juara Piala Dunia 2022 usai mengalahkan Prancis lewat drama adu penalti 4-2 (3-3) pada Minggu 18 Desember 2022 malam WIB.

BACA JUGA: Argentina Juara Piala Dunia 2022, Mauricio Pochettino: Diego Maradona Pasti Bangga dengan Lionel Messi!

Penampilan sejumlah pesepakbola mencuri perhatian lebih di sepanjang gelaran Piala Dunia 2022. Performa ciamik berhasil mereka tunjukkan hingga menyabet penghargaan man of the match.

BACA JUGA: Kisah Antonella Roccuzzo yang Rela Putuskan sang Pacar demi Cinta Sejati Lionel Messi

Beberapa pemain pun tercatat meraih penghargaan man of the match terbanyak. Siapa saja? Berikut 5 pemain yang raih penghargaan man of the match terbanyak di Piala Dunia 2022.

5. Luka Modric





Salah satu pemain yang raih penghargaan man of the match terbanyak di Piala Dunia 2022 adalah Luka Modric. Dia merupakan pemain andalan di kubu Timnas Kroasia

Modric sudah tampil begitu ciamik di Piala Dunia 2022. Di usia yang sudah tak muda lagi, yakni 37 tahun, gelandang Real Madrid itu bisa tampil solid di lini tengah. Modric pun memainkan peran besar dalam kesuksesan Kroasia menempati posisi ketiga di Piala Dunia 2022.

Tak ayal, kinerja ciamiknya kerpa berbuah penghargaan man of the match. Dia tercatat dua kali menyabet penghargaan pemain terbaik ini di Piala Dunia 2022.

4. Yassine Bounou





Di urutan keempat, ada nama Yassine Bounou. Penjaga gawang Timnas Maroko ini juga cukup banyak meraih penghargaan man of the match di Piala Dunia 2022. Dia dua kali menjadi man of the match di Piala Dunia 2022.

Yassine Bounou memang tampil luar biasa di Piala Dunia 2022. Tangguhnya dia dalam mengawal gawang membuat Maroko tak terbobo lawan hingga babak perempatfinal Piala Dunia 2022. Baru pada semifinal, Singa Atlas -julukan Timnas Maroko- terbobol oleh Prancis hingga akhirnya gagal melenggeng ke final.

Berkat kiprah manisnya, Maroko bisa mengalahkan tim-tim kuat di Piala Dunia 2022. Di antaranya, ada Belgia, Spanyol, dan juga Portugal.

3. Dominik Livakovic

Di urutan ketiga, ada Dominik Livakovic. Penjaga gawang yang satu ini tak kalah bersinar dari Yassine Bounou di Piala Dunia 2022. Dominik Livakovic merupakan kiper tangguh yang dimiliki Timnas Kroasia. Kerja kerasnya sudah membawa Kroasia lolos ke semifinal Piala Dunia 2022 sekligus menyabet status ketiga di ajang tersebut. Dominik Livakovic pun tercatat 2 kali meraih penghargaan man of the match di Piala Dunia 2022 2. Kylian Mbappe

Lalu, ada bomber muda milik Timnas Prancis, yakni Kylian Mbappe. Dia juga tampil luar biasa di Piala Dunia 2022. Bahkan, Mbappe yang tampil gacor sukses membawa pulang penghargaan top skor Piala Dunia 2022 usai membukukan 8 gol. Tak hanya itu, Mbappe juga tercatat jadi salah satu pemain yang meraih penghargaan man of the match terbanyak di Piala Dunia 2022. Dia meraihnya sebanyak 3 kali. Namun sayang, pencapian Mbappe tak bisa disempurnakan dengan gelar juara Piala Dunia 2022. Sebab, meski sudah mencetak hattrick di laga final, Prancis tetap menelan kekalahan dari Argentina. 1. Lionel Messi

Terakhir, ada Lionel Messi. Megabintang Timnas Argentina ini tercatat lima kali menyabet gelar man of the match di Piala Dunia 2022! Teranyar, Messi mendapatkan gelar man of the match di laga final Piala Dunia 2022. Dalam laga itu, La Pulga -julukan Lionel Messi- memang bekerja luar biasa. Dia mencetak dua gol yang membuat Argentina sempat unggul atas Prancis. Di babak adu penalti, Messi yang menjadi penendang pertama pun sukses menyarangkan bola ke gawang. Berkat kontribusi besarnya, Argentina akhirnya bisa menghentikan puasa juara Argentina di Piala Dunia yang sudah berlangsung 36 tahun lamanya. Messi tak hanya membawa Argentina juara, dia juga meraih penghargaan lain di Piala Dunia 2022. Messi menyabet penghargaan pemain terbaik di Piala Dunia 2022