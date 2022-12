GOL ketiga Argentina yang dicetak Lionel Messi di final Piala Dunia 2022 disebut tidak sah. Penilaian itu muncul karena sebelum bola masuk ke gawang Prancis, ada dua pemain cadangan Argentina yang sedang pemanasan di pinggir lapangan, tiba-tiba masuk ke lapangan pertandingan.

Laga Argentina vs Prancis yang digelar di Stadion Lusail berlangung sengit. Argentina unggul dua gol lebih dulu via aksi Lionel Messi pada menit 23 dan Angel Di Maria (36’). Namun, di luar dugaan Prancis yang lebih banyak ditekan sanggup mencetak dua gol beruntun pada menit 80 dan 81 via aksi Kylian Mbappe.

(Timnas Argentina juara Piala Dunia 2022)

Alhasil, skor berubah 2-2 dan bertahan hingga waktu normal 90 menit berakhir. Kemudian, laga pun berlanjut ke babak tambahan 2x15 menit. Di menit 108, Argentina kembali unggul 3-2 lewat sepakan kaki kanan Lionel Messi.

Saat itu, sepakan keras Lautaro Martinez sebenarnya dapat ditepis kiper Prancis Hugo Lloris. Namun, bola rebound berhasil dimanfaatkan Lionel Messi untuk membobol gawang Prancis, sehingga skor berubah menjadi 3-2 untuk keunggulan Argentina.

Netizen yang kebetulan fans Prancis, cukup jeli melihat siaran ulang. Ternyata sebelum Lionel Messi melesakkan bola ke gawang Prancis, ada dua pemain cadangan Argentina yang kedapatan memasuki area lapangan.

Jika saja Video Assistant Referee (VAR) cukup jeli, gol Lionel Messi bisa saja dianulir. Sekadar diketahui, gol Lionel Messi sempat dicek VAR untuk melihat apakah Lautaro Martinez terjebak offside atau tidak sebelum melepaskan sepakan keras ke gawang Prancis.

“Pemain cadangan Argentina berada di lapangan ketika gol terjadi. Bagaimana bisa VAR melewatkan momen itu,” tulis salah satu netizen, Okezone mengutip dari Sportbible. (Ada dua pemain cadangan Argentina (lingkaran merah) sebelum Messi membobol gawang Prancis. (Foto: BBC) “Baru saja melihat gol ketiga Argentina. Ada dua pemain pengganti berada di lapangan sebelum bola masuk ke gawang. Bukankah gol itu harusnya dianulir,” sambung netizen lainnya. “Sebelum tembakan Messi melewati garis, ada dua pemain cadangan Argentina yang menginjak lapangan. Itu berarti ada 13 pemain Argentina di lapangan ketika mereka mencetak gol. Seharusnya, gol itu tidak sah,” tegas pencinta sepakbola lain. Setelah gol itu, Prancis menyamakan kedudukan lewat eksekusi penalti Kylian Mbappe pada menit 118. Skor berubah 3-3 dan laga berlanjut ke adu tendangan penalti. Sayangnya di babak ini, Prancis kalah adu penalti 2-4 dari Argentina sehingga gagal juara Piala Dunia 2022.