KISAH pengorbanan Lionel Messi di Piala Dunia 2022 akan diulas Okezone. La Pulga –julukan Lionel Messi– tampil mati-matian demi mengharumkan nama negara sekaligus memenangkan satu-satunya trofi yang belum diraih yakni Piala Dunia.

Lionel Messi muncul sebagai inspirator kemenangan 3-0 Argentina atas Kroasia di semifinal Piala Dunia 2022, Rabu (14/12/2022) dini hari WIB. Dibilang sebagai inspirator karena gol pembuka Argentina dicetak Lionel Messi via eksekusi penalti pada menit 34.

Meski dihadapkan dengan kiper Kroasia, Dominic Livakovic, yang dikenal andal menepis tendangan penalti, Lionel Messi tidak gentar. Pesepakbola peraih tujuh trofi Ballon dOr itu melepaskan sepakan keras kaki kiri yang menghujam arah kanan gawang.

Tak hanya mencetak gol, Lionel Messi juga memberi assist atas gol ketiga Argentina yang dicetak Julian Alvarez. Ternyata menurut laporan Goal International, Lionel Messi diduga mengalami masalah hamstring di laga Argentina vs Kroasia.

Hal itu terlihat karena di babak kedua, Lionel Messi beberapa kali memegangi paha belakangnya (hamstring). Namun, demi membawa Argentina berjaya, Lionel Messi tetap tampil habis-habisan dan bermain full 90 menit di laga kontra Kroasia.

Selain diduga sedang cedera, La Pulga juga mengapresiasi kinerja rekan-rekannya. Ia bahkan menilai tak layak ditunjuk sebagai man of the match laga Argentina vs Kroasia.

Lionel Messi menilai sang rekan setim yang mencetak dua gol di laga Argentina vs Kroasia, Julian Alvarez, lebih layak mendapatkan trofi man of the match. Ayah tiga anak ini pun tak segan memberikan trofi man of the match kepada penyerang milik Manchester City tersebut. "Setiap pemain bermain sangat baik. Namun, jika saya harus memilih, saya akan memberikan penghargaan ini (man of the match) kepada Julian (Alvarez). Ia memiliki permainan yang luar biasa," kata Lionel Messi mengutip dari Metro, Rabu (14/12/2022). Selanjutnya, Argentina akan menjalani final Piala Dunia 2022 pada Minggu, 18 Desember 2022 pukul 22.00 WIB. Di partai puncak, Argentina akan menghadapi pemenang laga Prancis vs Maroko. Lionel Messi sendiri berhasrat memenangkan trofi Piala Dunia 2022 sebagai penutup kariernya di level internasional. “Piala Dunia 2022 merupakan Piala Dunia terakhir saya. Sangat luar biasa bermain di final. Argentina sudah enam kali tampil di final dan kami memiliki dua trofi. Saya harap, kami bisa memenangkannya lagi tahun ini,” kata Lionel Messi mengutip dari The Athletic