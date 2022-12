REKOR gila Lionel Messi borong Man of The Match laga Timnas Argentina di Piala Dunia 2022. Keberhasilannya meraih gelar MoTM pada laga semifinal kontra Kroasia merupakan penghargaan pemain terbaik keempatnya di sepanjang turnamen.

La Pula – julukan Lionel Messi – kembali menjadi bintang untuk Argentina, yang menghempaskan Kroasia 3-0 di Stadion Lusail, Rabu (14/12/2022) dini hari tadi WIB. Dia mencetak sebuah gol dan sebuah assist.

Itu merupakan jalan panjang bagi Messi untuk bisa sampai ke partai puncak. Dia bahkan harus mengawalinya dengan keterpurukan karena Argentina dikalahkan Arab Saudi 1-2, meski sang megabintang tetap mencetak sebuah gol lewat eksekusi penaltinya.

Di laga selanjutnya, Messi tampil menggila saat Argentina membekuk Meksiko dua gol tanpa balas. Messi mencetak gol melalui tembakan mendatar yang tidak bisa diantisipasi penjaga gawang Meksiko, Gullermo Ochoa di menit 64.

Pemain berjuluk La Pulga itu pun diganjar penghargaan Man of The Match pada laga tersebut. Gelar Man of The Match selanjutnya didapat Messi kala Argentina mengalahkan Australia dengan skor 2-1 di babak 16 besar.

Di laga itu, lagi-lagi Messi membuka kemenangan Argentina lewat tembakan mendatarnya. Penghargaan yang didapat Messi di laga itu sekaligus membuat dirinya menjadi pemain peraih Man of The Match terbanyak dalam sejarah Piala Dunia, yakni delapan kali.

Terkini, Messi kembali membuka kemenangan 3-0 Argentina saat berhadapan dengan Kroasia di babak semifinal. Messi mencetak gol dari titik putih pada menit 34. Itu artinya, Messi empat kali meraih Man of The Match dalam enam laga yang dilakoni Argentina di Piala Dunia 2022.

Dengan demikian, Messi merupakan pemain tersering yang diganjari Man of The Match di sepanjang Piala Dunia 2022. Tak hanya itu, dia pun kini berpeluang meraih gelar Sepatu Emas alias top skor Piala Dunia 2022. Messi kini bersanding dengan Kylian Mbappe sebagai pencetak gol terbanyak di Piala Dunia 2022, dengan koleksi lima gol. Tentu amat fantastis jika Messi meraih gelar juara sekaligus Sepatu Emas di Piala Dunia yang kemungkinan menjadi yang terakhir dalam kariernya Messi dan Mbappe berpeluang saling berhadapan di final Piala Dunia 2022. Namun, Prancis perlu mengalahkan Maroko terlebih dulu di Stadion Al Bayt pada Kamis 15 Desember 2022 dini hari WIB.