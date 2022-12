ARSENAL akan berhadapan dengan raksasa Liga Italia, AC Milan di Dubai Super Cup 2022. Laga tersebut bakal berlangsung di Al Maktoum Stadium pada hari ini, Selasa (13/12/2022) pukul 20.50 WIB dan bisa disaksikan di iNews.

Sebelumnya, terdapat pertandingan seru yang mempertemukan Liverpool kontra Olympique Lyon. Laga yang tersaji pada Minggu (11/12/2022) di Al Maktoum Stadium itu berakhir dengan skor 3-1 untuk kemenangan Lyon.

Di laga perdana, Arsenal telah lebih dulu menghadapi Lyon, hasilnya The Gunners berhasil unggul 3-0 plus penalti. Lyon sangat kesulitan untuk mengembangkan permainan karena The Gunners terus memberikan tekanan dengan gencar.

The Gunners -julukan Arsenal- bisa mengunci gelar jika mampu membungkam perlawanan Rossoneri -julukan AC Milan- pada laga hari ini. Menilik ke belakang, skuad asuhan Mikel Arteta ini diakui lebih perkasa dalam lima pertemuan terakhir dengan AC Milan.

The Gunners berhasil menang tiga kali dibanding satu kemenangan AC Milan dan satu laga lainnya berakhir imbang. Tetapi sayangnya peluang itu menipis karena Lyon berhasil menang di pertandingan kemarin. Sehingga, AC Milan bisa menjadi penghalang bagi Arsenal untuk menjuarai turnamen ini lebih awal. Stefano Pioli selaku pelatih AC Milan pun akan mengandalkan skuad yang relatif kuat dengan bantuan dari dua pemain yang sangat berpengalaman yakni Zlatan Ibrahimovic dan Alessandro Florenzi, akan ada pula enam pemain muda atau wonderkid dari Primavera untuk melengkapi skuad Rossoneri. Lantas, bagaimana keseruan dari turnamen yang bertabur bintang dari klub-klub elit Eropa ini? Saksikan Arsenal vs AC Milan di Dubai Super Cup 2022, hari ini (Selasa, 13 Desember 2022) pukul 20.50 WIB, LIVE hanya di iNews. Selain itu, dapat disaksikan secara streaming di Vision+ dan RCTI+.