SEBANYAK 2 tanda yang bikin Timnas Kroasia dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 akan diulas Okezone. Semifinal Piala Dunia 2022 mempertemukan Argentina vs Kroasia pada Rabu, 14 Desember 2022 pukul 02.00 dan Prancis vs Maroko (Kamis, 15 Desember 2022 pukul 02.00 WIB.

Setidaknya ada empat opsi final Piala Dunia 2022, yakni Kroasia vs Prancis, Maroko vs Argentina, Kroasia vs Maroko dan Prancis vs Argentina. Namun, melihat siklus yang akan dibahas di bawah ini, ada potensi final Piala Dunia 2022 mempertemukan Kroasia vs Prancis. Kok bisa?

Berikut 2 tanda yang bikin Timnas Kroasia dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022:

2. Pemain Real Madrid





(Luka Modric, gelandang Timnas Kroasia yang memperkuat Real Madrid)

Sejak 2010, tim juara Piala Dunia wajib mempunyai pemain asal Real Madrid. Di Piala Dunia 2010, Spanyol menjadi kampiun setelah bermodalkan lima pemain Real Madrid, yakni Iker Casillas, Raul Albiol, Sergio Ramos, Alvaro Arbeloa dan Xabi Alonso.

Selanjutnya di Piala Dunia 2014, Jerman yang keluar sebagai kampiun diwakilkan Sami Khedira. Kemudian di Piala Dunia 2018, ada Raphael Varane, pemain Real Madrid yang membantu Prancis juara.

Untuk tahun ini, dari empat semifinalis cuma Prancis dan Kroasia yang mempunyai pemain Real Madrid. Prancis diwakilkan Aurelien Tchouameni dan Eduardo Camavinga, sedangkan di skuad Kroasia ada Luka Modric.

1. Final Liga Champions

(Liverpool dan Real Madrid bertemu di final Liga Champions 2021-2022) Final Liga Champions 2017-2018 mempertemukan Liverpool dan Real Madrid. Hasilnya, Real Madrid menjadi kampiun setelah menang 3-1 atas Liverpool. Sebulan berselang, final Piala Dunia 2018 mempertemukan Prancis dan Kroasia. Hasilnya, Les Bleus –julukan Prancis– menjadi kampiun setelah menang 4-2 atas Kroasia. Berselang empat tahun setelah 2017-2018, Liverpool dan Real Madrid kembali bertemu di final Liga Champions, tepatnya pada musim 2021-2022. Los Blancos –julukan Real Madrid– lagi-lagi menjadi juara setelah menang 1-0 atas Liverpool. Karena itu, akankah final Piala Dunia 2022 mempertemukan Prancis dan Kroasia layaknya final edisi 2018? Menarik untuk dinantikan. Â