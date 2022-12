HASIL Timnas Inggris vs Prancis di perempatfinal Piala Dunia 2022 sudah diketahui. Les Bleus -julukan Prancis- berhasil meraih kemenangan atas The Three Lions -julukan Inggris- dengan skor tipis 2-1.

Laga tersebut dilangsungkan di Stadion Al Bayt, Qatar pada Minggu (11/12/2022) dini hari WIB. Adalah Aurelien Tchouameni (17') dan Olivier Giroud (78') yang berhasil mencetak gol kemenangan Prancis.

Sementara satu gol Inggris mampu dicetak Harry Kane lewat titik putih pada menit ke-52. Dengan kemenangan itu, Prancis pun berhak melaju ke babak semifinal dan akan berhadapan melawan Maroko yang sebelumnya mengalahkan Portugal.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Mengawali babak pertama, baik Inggris maupun Prancis bermain dengan tensi yang cukup tinggi. Di menit ke-3, umpan pendek dan pergerakan yang rapi dari Les Bleus dapat menciptakan peluang. Tak mau kalah, The Three Lions pun langsung membalasnya dengan serangan melalui Harry Kane cs.

Namun, kedua tim masih belum bisa memecahkan kebuntuan hingga menit ke-10. Kali ini Prancis kembali mendapat peluang lewat sundulan Olivier Giroud di menit ke-11. Akan tetapi, bola nampaknya terlalu lemah dan tepat berada di dipelukan kiper Inggris, Jordan Pickford.

Berkat kerjasama yang apik, Prancis sukses memecahkan kebuntuan di menit ke-17 lewat tendangan keras Aurelien Tchouameni dari luar kotak penalti. Usai menerima umpan dari Antoine Griezmann, Tchouameni kemudian melihat celah dan langsung melakukan tembakan keras yang menghujam gawang Pickford. Prancis pun memimpin 1-0 atas Inggris.

Setelah kebobolan, Inggris tak ingin tinggal diam begitu saja. Tim besutan Gareth Southgate itu pun langsung meresponnya dengan serangan cepat. Di

menit 29, Harry Kane melakukan percobaan tendangan keras dari luar kotak penalti. Sialnya, bola masih bisa ditepis oleh Hugo Lloris yang terbang heroik menyelamatkan gawangnya.

Memasuki menit ke-40, kedua tim cenderung menurunkan tempo permainan. Kendati begitu, Prancis masih rajin dalam build up menyusun serangannya. Di kubu lawan, Inggris juga memanfaatkan serangan balik cepat. Namun, upaya kedua tim masih kandas di tengah jalan.

Prancis masih mendominasi permainan di menit-menit akhir babak pertama ini. Tim asuhan Didier Deschamps itu memanfaatkan lebar lapangan. Sementara itu, Inggris juga terus menekan Les Bleus. Namun, tak ada lagi gol yang tercipta hingga turun minum. Skor masih 1-0 untuk keunggulan Les Bleus.

Babak Kedua

Masuk ke babak kedua, Inggris langsung mencoba untuk menyerang lini pertahanan Prancis. Pada menit ke-46, Jude Bellingham melepaskan tembakkan dari luar kotak penalti. Akan tetapi, tembakkan tersebut masih dapat ditepis Hugo Lloris.

Inggris mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-51 usai Bukayo Saka dilanggar di dalam kotak terlarang. Harry Kane yang maju sebagai eksekutor pun tak menyia-nyiakan kesempatan untuk menyamakan kedudukan. Skor pun kini imbang 1-1.

Adrien Rabiot mendapatkan peluang emas pada menit ke-55. Sayangnya, Tembakan keras dari luar kotak penalti itu masih mampu diamankan Jordan Pickford.

Pada menit ke-59, Inggris kembali mendapatkan peluang melalui Bukayo Saka. Saka melepaskan tembakkan dari dalam kotak penalti namun masih terlalu pelan. Pada menit ke-75, Prancis hampir saja kembali unggul lewat Olivier Giroud. Akan tetapi, Jordan Pickford berhasil menyelamatkan peluang emas tersebut. Olivier Giroud kembali mendapatkan peluang emas di menit ke-78. Kali ini, ia sukses merobek jala Jordan Pickford lewat sundulan. Prancis pun kembali mengungguli laga dengan skor 2-1. Inggris lagi-lagi mendapatkan hadiah penalti dari sang wasit usai Theo Hernandez melakukan pelanggaran di dalam kotak terlarang. Harry Kane yang kembali turun sebagai kali ini gagal membobol gawang Hugo Lloris usai tembakannya melambung jauh di atas gawang. Skor 2-1 untuk keunggulan Prancis pun bertahan hingga laga usai. Susunan Pemain Inggris vs Prancis: INGGRIS XI (4-3-3): Jordan Pickford (GK); Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire, Luke Shaw, Jordan Henderson, Declan Rice, Jude Bellingham, Bukayo Saka, Harry Kane, Phil Foden. Cadangan: Nick Pope, Aaron Ramsdale, Jack Grealish, Marcus Rashford, Kieran Trippier, Kalvin Phillips, Eric Dier, Conor Coady, Trent Alexander-Arnold, Mason Mount, Callum Wilson, James Maddison, Conor Gallagher. Pelatih: Gareth Southgate PRANCIS XI (4-2-3-1): Hugo Lloris (GK); Theo Hernandez, Dayot Upamecano, Raphael Varane, Jules Kounde; Adrien Rabiot, Aurelien Tchouameni; Kylian Mbappe, Antoine Griezmann, Ousmane Dembele; Olivier Giroud. Cadangan: Benjamin Pavard, Axel Disasi, Matteo Guendouzi, Randal Kolo Muani, Youssouf Fofana, Jordan Veretout, Steve Mandanda, William Saliba, Kingsley Coman, Alphonse Areola, Ibrahima Konate, Eduardo Camabinga, Marcus Thuram. Pelatih: Didier Deschamps