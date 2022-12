MANTAN pemain Tim Nasional (Timnas) Inggris, Rio Ferdinand percaya diri The Three Lions bakal menjadi juara di Piala Dunia 2022. Ferdinand yakin karena menilai skuad The Three Lions yang sekarang amat kuat, bahkan menurutnya hanya Brasil, tim bertabur bintang yang sanggup bersaing dengan Harry Kane dan kawan-kawan.

Kedalaman skuad Timnas Inggris saat ini memang sangat menjanjikan. Performa tim besutan Gareth Southgate di Piala Dunia 2022 ini juga terbilang cukup menawan.

Saat ini The Three Lions sudah berada di babak perempat final. Kepastian itu didapatnya setelah kalahkan Senegal di babak 16 besar dengan skor telak 3-0. Menariknya, mereka sama sekali belum pernah menelan kekalahan.

Performa apik tersebut membuat Ferdinand yakin dengan masa depan Timnas Inggris. Eks pemain Man United itu bahkan optimistis Harry Kane dan kolega bakal angkat trofi Piala Dunia 2022.

“Inggris adalah tim yang lebih baik, 100 persen. Menurut saya Inggris akan memenangkan Piala Dunia,” kata Ferdinand, dikutip dari Metro, Jumat (9/12/2022).

Selain itu, Ferdinand mengungkapkan bahwa laju Timnas Inggris tidak akan bisa dihentikan oleh tim mana pun kecuali Brasil. Sebab, pria yang sekarang beralih profesi sebagai pandit sepakbola itu menilai para pemain The Three Lions era sekarang sangat kuat.

“Satu-satunya tim yang menurut saya bisa bersaing ketat dengan Inggris adalah Brasil. Mereka punya kepribadian dan karakter untuk melakukan itu. Mereka punya pemain Eropa yang tangguh,” sambung Ferdinand. “Saya melihat kelemahan di mana-mana di tim lain dan saya pikir Inggris secara fisik dapat mendominasi tim lain,” imbuhnya. Terdekat, Timnas Inggris akan menantang Prancis di babak perempatfinal Piala Dunia 2022. Pertandingan tersebut bakal berlangsung di Stadion Al Bayt, Al Khor, pada Minggu 11 Desember 2022 pukul 02.00 WIB.