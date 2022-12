DOHA – Ada pemandangan yang menyentuh ketika laga 16 besar Piala Dunia 2022 antara Timnas Brasil vs Korea Selatan, Selasa (6/12/2022) dini hari WIB. Suporter Timnas Brasil membentangkan spanduk raksasa berisi dukungan untuk kesembuhan salah satu legenda sepakbola mereka, yaitu Pele.

Spanduk itu dibentangkan saat Selecao (julukan Brasil) meladeni Korea Selatan di 16 besar Piala Dunia 2022 di Stadion 974, Doha, Qatar. Spanduk berwarna dasar kuning dengan kombinasi hijau itu memajang foto legendaris sepakbola Brasil Pele dengan kostum putih.

Di bawah foto tersebut, ada tulisan, "Pele, Get Well Soon (Pele, Cepat Sembuh)." Berbagai dukungan kepada Pele memang banyak dituangkan pada momen Piala Dunia 2022.

Di Doha, Qatar, tuan rumah ajang tersebut, juga menunjukkan empati atas kondisi Pele. Salah satunya lewat videotron di salah satu gedung tinggi di Doha, Qatar, yang menampilkan doa dan dukungan untuk mantan pesepak bola berusia 82 tahun itu.

Dalam videotron tersebut terpampang wajah Pele dengan tulisan β€œStay healthy, Pele! We Love You!”

Untuk diketahui kembali, saat ini, kondisi Pele menang tengah menurun. Pria 82 tahun itu bahkan ditempatkan di ruang paliatif atau perawatan akhir hayat. Ia sudah tak responsif terhadap pengobatan kemoterapi yang dijalaninya.

Semua pengobatan tersebut dilakukan untuk mengatasi penyakit kanker usus, yang diderita mantan pesepakbola yang membawa Timnas Brasil juara Piala Dunia 1958, 1962, dan 1970 itu. Lebih jauh, Pele juga kabarnya mengalami pembengkakan dan gagal jantung. Sebab demikian, ia dilarikan ke Rumah Sakit Albert Einstein di Sao Paulo, Brasil. Meskipun, kabar terkini, Pele dinyatakan dalam kondisi stabil oleh tim dokter. Sementara itu, laga Timnas Brasil vs Korea Selatan berakhir untuk kemenangan Tim Samba. Neymar Jr dkk melumat habis Taeguk Warriors (julukan Korea Selatan) dengan skor 4-1. Hasil itu membawa Brasil melesat ke perempatfinal Piala Dunia 2022.