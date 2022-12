AR-RAYYAN - Susunan pemain Tim Nasional (Timnas) Belanda vs Amerika Serikat (AS) di babak 16 besar Piala Dunia 2022 telah diketahui, terlihat kedua tim memasang para pemain terbaiknya. Belanda menurunkan Cody Gakpo yang bertugas sebagai pencetak gol, sementara AS memainkan Christian Pulisic.

Dalam pertandingan yang dihelat di Khalifa International Stadium, pada Sabtu (3/12/2022) pukul 22.00 WIB, Der Oranje -julukan Timnas Belanda- akan menjalani laga pembuktian untuk bisa menjadi tim favorit juara Piala Dunia 2022. Pasalnya Timnas Belanda memiliki pemain-pemain top, sehingga diprediksi bakal meraih kemenangan.

Pelatih Timnas Belanda, Louis van Gaal pun memainkan 3-5-2 untuk menghadapi Amerika Serikat. Ia pun mempercayakan Andries Noppert sebagai penjaga gawang utama.

Jurrien Timber, Virgil van Dijk dan Nathan Ake akan menjadi tembok pertahan Timnas Belanda untuk menghalau semua serangan Amerika Serikat. Sedangkan Marten de Roon, Frenkie de Jong, Daley Blind, Davy Klaassen dan Davy Klaassen akan bertugas membantu pertahan dan serangan di laga nanti.

Sementara Cody Gakpo dan Memphis Depay menjadi tumpuan Timnas Belanda untuk mencetak gol. Terlebih Gakpo sedang menujukan performa apik di ajang empat tahunan tersebut.

Di sisi lain, Timnas Amerika Serikat menggunakan formasi 4-3-3 untuk bisa mengalahkan Timnas Belanda. Matt Turner menjadi pilihan utama untuk menjaga gawang The Yanks -julukan Timnas Amerika Serikat.

Sementara dilini pertahanan Sergio Dest, Walker Zimmerman, Antonee Robinson dan Tim Ream dipercaya untuk menghentikan semua serangan dari Timnas Belanda. Tyler Adams, Yunus Musah dan Weston McKennie menempati lini tengah dan diharapkan untuk memberikan suplai bola kepada para penyerang. Sedangkan Jesus Ferreira, Christian Pulisic dan Tim Weah menjadi andalan Amerika Serikat untuk bisa mencetak gol di pertandingan nanti. Ketiganya bakal mencoba menembus rapatnya pertahanan Timnas Belanda. Susunan Pemain: Belanda (3-5-2): Andries Noppert; Jurrien Timber, Virgil van Dijk, Nathan Ake, Denzel Dumfries, Marten de Roon, Frenkie de Jong, Daley Blind, Davy Klaassen, Cody Gakpo, Memphis Depay. Cadangan: Remko Pasveer, Matthijs de Ligt, Stefan de Vrij, Steven Bergwijn, Luuk de Jong, Steven Berghuis, Noa Lang, Tyrell Malacia, Vincent Janssen, Wout Weghorst, Teun Koopmeiners, Kenneth Taylor, Xavi Simons, Jeremie Frimpong. Pelatih: Louis van Gaal. Amerika Serikat (4-3-3): Matt Turner; Sergio Dest, Walker Zimmerman, Antonee Robinson, Tim Ream, Tyler Adams, Yunus Musah, Weston McKennie, Jesus Ferreira, Christian Pulisic, Tim Weah. Cadangan: Ethan Horvath, Sean Johnson, Giovanni Reyna, Brenden Aaronson, Luca De La Torre, Aaron Long, Jordan Morris, Cristian Roldan, Shaquell Moore, Haji Wright, Cameron Carter-Vickers, DeAndre Yedlin, Kellyn Perry-Acosta, Josh Sargent, Joe Scally. Pelatih: Gregg Berhalter.