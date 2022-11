DOHA - Pertemuan antara Tim Nasional (Timnas) Polandia vs Argentina di laga pamungkas Grup C Piala Dunia 2022 bisa menjadi salah satu pertandingan yang paling dinanti. Sebab akan ada duel Robert Lewandowski vs Lionel Messi sebagai ujung tombak dari kedua tim.

Kendati demikian pelatih Polandia, Czeslaw Michniewicz, sangat tak suka bahwa pertemuan kedua tim nanti hanya akan membicarakan Messi dan Lewandowski. Menurutnya, semua pemain akan memiliki peranan untuk membuat tim yang dibela meraih kemenangan penting di laga tersebut.

Pertandingan Polandia vs Arhentina itu akan dilangsungkan di Stadium 974, Doha, pada Kamis 1 Desember 2022 pukul 02.00 WIB. Tentu saja kedua tim akan berusaha untuk memenangkan pertandingan demi bisa memastikan diri lolos ke babak 16 besar.

Tentu saja laga tersebut akan menyita perhatian karena bakal mempertemukan dua stiker bintang yang akan bersaing. Argentina akan diperkuat dengan pemain andalannya, Lionel Messi, sedangkan Robert Lewandowski membela Polandia.

Czeslaw Michniewicz pun merasa bahwa pertandingan antara Argentina vs Polandia akan menjadi salah satu laga yang paling ditunggu pada Piala Dunia 2022. Dirinya pun menegaskan bahwa laga tersebut tidak hanya sebatas pertarungan antara Messi dan Lewandowski.

"Sejak pengundian grup, seluruh dunia telah menunggu untuk melihat pertandingan ini," ungkap Czeslaw Michniewicz dilansir dari Sportskeeda, Rabu (30/11/2022).

"Ini adalah pertandingan antara Polandia dan Argentina, bukan antara Lewandowski dan Messi," imbuh pelatih berusia 52 tahun tersebut. Michniewicz menegaskan bahwa sepak bola adalah permainan tim dan seorang pemain bintang tidak akan mampu bermain sendiri. Oleh karena itu, dirinya menyebut Messi dan juga Lewandowski hanya menjadi salah satu bagian dari pertandingan tersebut. β€œIni bukan tenis di mana mereka akan bermain satu lawan satu dan semua orang akan menunggu untuk melihat siapa yang melakukan pukulan ace atau lob yang indah. Robert membutuhkan rekan setimnya, begitu juga dengan Messi," pungkasnya. Saat ini, Polandia masih menjadi pemuncak klasemen Grup C sementara dengan raihan empat poin. Sementara Argentina berada di posisi kedua dengan tiga poin, setara dengan Arab Saudi yang ada di urutan ketiga.