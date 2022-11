SEBANYAK 3 pencapaian Indonesia di sepanjang sejarah Piala Dunia akan dibahas di sini. Salah satu di antaranya adalah jadi perwakilan Asia pertama.

Piala Dunia 2022 sedang berlangsung di Qatar. Ini menjadi Piala Dunia pertama yang diselenggarakan di musim dingin sekaligus kedua kalinya dihelat di Asia setelah Korea Selatan dan Jepang berkolaborasi pada 2002.

Meskipun Indonesia tidak bermain sebagai tim peserta. Namun, euforia Piala Dunia tetap terasa di seluruh negeri.

Berbicara Piala Dunia, Indonesia nyatanya pernah mencatatkan tiga pencapaian berikut ini. Apa sajakah itu? Silakan simak pembahasan kami berikut ini.

Berikut 3 Pencapaian Indonesia di Sepanjang Sejarah Piala Dunia

3. Koin Indonesia dalam Pertandingan Piala Dunia





Ceritanya pada Piala Dunia 1974. Dalam laga final antara Jerman Barat vs Belanda, wasit Jack Taylor menggunakan koin rupiah untuk menentukan bola dan gawang menjelang kick-off.

Koin tersebut memiliki dua sisi bergambarkan Bank Indonesia dan Macan Jawa. Jack Taylor mengaku tertarik kepada koin tersebut dan menggunakannya ketika dua legenda, Franz Beckenbauer dan Johan Cruyff, bersua di laga itu.

2. Sheila on 7 sebagai Pengisi Lagu Tema





Pada Piala Dunia 2006, Sheila on 7 merupakan salah pengisi lagu tema resmi untuk FIFA. Lagu“Pemenang termasuk dalam album kompilasi Voices from the FIFA World Cup.

Lagu ini juga memiliki video klip yang menandakan keseruan Piala Dunia. Syuting video klip itu sendiri di lapangan sepakbola.

1. Negara Asia Pertama di Piala Dunia

Pada 1938, sebelum kemerdekaan tujuh tahun kemudian, Indonesia yang pada saat itu bernama Hindia-Belanda ikut memeriahkan Piala Dunia. Hal ini pun menjadikan Indonesia sebagai perwakilan Asia pertama di turnamen sepakbola terelite dunia tersebut. Hindia-Belanda sebenarnya pada saat itu bukanlah pilihan utama. Mereka menggantikan Jepang yang memutuskan mundur dari kompetisi. Dalam turnamen itu sendiri, Hindia-Belanda hanya sekali bertanding dan langsung gugur karena kalah 0-6 dari Hungaria. Pada saat itu, Piala Dunia dimainkan dengan sistem gugur secara langsung, tanpa fase grup.