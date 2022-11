JADWAL 16 besar Piala Dunia 2022 sudah dirilis untuk sejumlah tim. Di antaranya, jadwal laga yang sudah dirilis untuk duel Timnas Inggris vs Senegal dan Belanda vs Amerika Serikat di 16 besar Piala Dunia 2022.

Ya, sejumlah tim sudah memastikan diri lolos ke 16 besar Piala Dunia 2022. Dari Grup A, ada Timnas Belanda dan juga Senegal yang berhak melanjutkan perjalanan ke babak berikutnya.

Belanda memastikan diri lolos ke 16 besar dengan status juara Grup A setelah mengemas total 7 poin. Virgil van Dijk cs meraih 3 poin tambahan di matchday ketiga alias pamungkas Grup A, usai mengalahkan Qatar 2-0.

Kemudian, Senegal menjaadi runner-up Grup A. Mereka mengemas total 6 poin di Grup A. Tiga poin tambahan didapat usai melibas Ekuador dengan skor 2-1 di laga terakhir Grup A. Dengan begitu, Ekuador dan Qatar tersingkir dari Piala Dunia 2022.

Kemudian dari Grup B, Inggris memastikan diri menjadi juara grup usai mengemas 7 poin. Mereka meraih kemenangan besar di laga terakhir Grup B dengan menggilas Wales 3-0.

Inggris ditemani Amerika Serikat ke babak 16 besar Piala Dunia 2022. Mereka total meraih 5 poin di fase Grup B Piala Dunia 2022, di mana tiga poin tambahan didapat usai mengalahkan Iran semalam dengan skor 1-0.

Dengan begitu, keempat tim tersebut sudah mengetahui lawan yang akan dihadapi di 16 besar Piala Dunia 2022. Sebab, juara Grup A akan bertemu runner-up Grup B, sementara juara Grup B akan berhadapan dengan runner-up Grup A.

Alhasil, tercipta duel Belanda vs Amerika Serikat dan juga Inggris vs Senegal. Duel Belanda vs Amerika Serikat akan digelar lebih dahulu di babak 16 besar Piala Dunia 2022. Tepatnya, duel itu alan berlangsung di Stadion Internasional Khalifa, Al Rayyan, pada Sabtu 3 Desember 2022 pukul 22.00 WIB.

Kemudian, Inggris akan bersua Senegal di Stadion Al Bayt pada Senin 5 Desember 2022 pukul 02.00 WIB. Kini menarik menantikan siapa tim lainnya yang akan menyusul jejak mereka ke 16 besar.

Berikut Jadwal 16 Besar Piala Dunia 2022:

Sabtu 3 Desember 2022

Belanda vs Amerika Serikat – 22.00 WIB

Senin 5 Desember 2022

Inggris vs Senegal – 02.00 WIB