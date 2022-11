MAN of The Match di laga Timnas Wales vs Inggris pada Piala Dunia 2022 sudah diketahui. Penyerang The Three Lions -julukan Timnas Inggris, Marcus Rashford terpilih sebagai pemain terbaik dalam laga tersebut.

Pertandingan itu dilangsungkan di Stadion Ahmed bin Ali, Ar Rayyan, Qatar pada Rabu (30/11/2022) pukul 02.00 WIB. Timnas Inggris sukses meraih poin penuh usai tampil garang di bentrokan itu.

Meski baru di laga ini tampil sebagai starter, Rashford langsung menjawab kepercayaan Gareth Southgate. Pemain Manchester United itu berhasil mencetak dua gol untuk kemenangan The Three Lions -julukan Timnas Inggris- 3-0.

Gol pertama dia ciptakan pada menit ke-50. Melalui tendangan bebas yang berjarak sekitar 5 meter dari kotak penalti, dia melepaskan tendangan keras menghujam sudut kiri gawang lawan.

Phil Foden menggandakan keunggulan satu menit berikutnya. Setelahnya pada menit ke-68, Rashford kembali mencetak gol lewat aksi individunya menusuk dari sisi kanan.

Terlepas dari gol tersebut, berdasarkan data dari akun Twitter Squawka, Rashford menghasilkan 50 kali sentuhan. Itu didukung dengan 5 kali unggul dalam duel satu lawan satu, dan 4 kali sukses merebut bola dari lawan.

Marcus Rahsford juga mencatat sejumlah angka terbanyak di laga ini. Mulai dari 8 sentuhan di dalam kotak penalti, 6 kali tembakan ke gawang, serta 4 kali tendangan tepat sasaran yang 2 di antaranya berakhir menjadi gol. Di luar itu, Rashford mencatat sejarah baik untuknya pribadi maupun Timnas Inggris. Dua golnya itu menggenapkan jumlah gol Timnas Inggris sepanjang keikutsertaan Piala Dunia yakni 100 gol. Kemudian dia juga telah masuk pada daftar top skor Piala Dunia 2022 dengan 3 gol. Jumlah itu juga menyerupai gol David Beckham selama di Piala Dunia bersama Timnas Inggris. Rashford juga menjadi pemain pertama Manchester United yang mencetak tiga gol untuk Timnas Inggris di turnamen major sepanjang sejarah. Terakhir kali prestasi itu diciptakan Bobby Charlton saat Piala Dunia 1966. Dengan kemenangan ini, Timnas Inggris dipastikan lolos 16 besar Piala Dunia 2022. Mereka ditemani Amerika Serikat yang lolos sebagai runner-up grup.