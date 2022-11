HASIL Timnas Wales vs Inggris di Piala Dunia 2022 sudah diketahui. The Three Lions -julukan Timnas Inggris- sukses melenggang ke babak 16 besar usai melibas The Dragons -julukan Timnas Wales- dengan skor meyakinkan 0-3.

Laga tersebut tersaji di Ahmed bin Ali Stadium, Qatar pada Rabu (30/11/2022) dini hari WIB. Adapun tiga gol kemenangan Inggris dicetak Marcus Rashford (50', 68') dan Phil Foden (52').

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Timnas Wales berupaya mengejutkan pertahanan Inggris melalui serangan Kieffer Moore. Tapi John Stones dengan tenang langsung menghalau bola jauh-jauh.

Kesempatan pertama diciptakan The Three Lions -julukan Timnas Inggris- pada menit 9. Harry Kane yang memberikan umpan terobosan disambut Marcus Rashford di depan gawang, untungnya bola masih terkena badan dari Danny Ward.

Sepanjang 20 menit jalannya pertandingan, Inggris terus menggempur pertahanan Wales. Beberapa kali Gareth Bale dkk harus jatuh bangun menghalau serangan Harry Kane dkk.

Inggris mulai bisa mengancam melalui penyerang-penyerangnya pada 15 menit terakhir. Misalnya percobaan Phil Foden dan tendangan salto dari Rashford, tapi keduanya masih melambung tinggi di atas gawang.

Peluang terakhir tercipta di masa injury times bagi Inggris. Berawal dari tendangan penjuru, John Stones mampu memenangkan duel udara. Namun hasil sundulannya masih bisa ditangkap Danny Ward.

Babak Kedua

Penyerang Inggris langsung agresif di awal babak kedua. Hal itu membuat pemain bertahan Wales harus menghentikannya dengan cara melanggar.

Di antaranya saat Phil Foden dilanggar di depan kotak penalti yang mengakibatkan tendangan bebas. Marcus Rashford sebagai eksekutor mencetak gol lewat tendangan keras menghujam kiri gawang. Skor 1-0 untuk Inggris di menit ke-50

Belum ada satu menit setelah gol, Inggris mencetak gol keduanya. Berawal dari umpan kencang Kane dari sayap kanan, disambut Phil Foden yang tak terkawal di tiang jauh. Skor jadi 2-0.

Wales tak tinggal diam. Lima menit setelahnya mereka dua kali mengancam gawang Pickford lewat tendangan jarak jauh. Tapi itu semua dapat ditepis sang kiper.

Marcus Rashford menggila saat mencetak gol keduanya pada menit ke-68. Dari sayap kanan dia melakukan cutting inside sampai akhirnya melepaskan tendangan yang melewati sela-sela kaki kiper. Skor jadi 3-0. Inggris kembali dapat peluang berbahaya dari tendangan Jude Bellingham. Tapi kiper Ward masih bisa menepis tendangan mendatarnya. Susunan Pemain Wales vs Inggris Wales (4-3-3): Danny Ward; Chris Mepham, Joe Rodon, Ben Davies (Joe Morrell 61’), Neco Williams (Connor Roberts 36’); Joe Allen (Rubin Colwill 81’), Aaron Ramsey,Ethan Ampadu; Gareth Bale (Brennan Johnson 46’), Daniel James (Harry Wilson 77’), Kieffer Moore Cadangan: Wayne Hennessey, Connor Roberts, Harry Wilson, Adam Davies, Chris Gunter,, Brennan Johnson, Kieffer Moore, Joe Morrell, Tom Lockyer, Jonny Williams, Mark Harris, Sorba Thomas, Dylan Levitt, Ben Cabango, Rubin Colwill, Matthew Smith Pelatih: Robert John Page Inggris (4-3-3): Jordan Pickford; Luke Shaw (Kieran Trippier 65’), John Stones, Harry Maguire, Kyle Walker (Trent Alexander-Arnold 57’); Declan Rice (Kalvin Phillips 58’), Jude Bellingham, Jordan Henderson; Phil Foden, Marcus Rashford (Jack Grealish 77’), Harry Kane (Callum Wilson 57’) Cadangan: Nick Pope, Aaron Ramsdale, Jack Grealish, Kieran Trippier, Bukayo Saka, Raheem Sterling, Mason Mount, Kalvin Phillips, Eric Dier, Conor Coady, Trent Alexander-Arnold,, Ben White, Callum Wilson, Conor Gallagher Pelatih: Gareth Southgate