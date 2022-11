MAN of The Match (MOTM) laga Timnas Spanyol vs Jerman di Piala Dunia 2022 sudah diketahui. Penyerang Spanyol, Alvaro Morata terpilih jadi man of the match di laga yang berlangsung Senin (28/11/2022) dini hari WIB tadi.

Alvaro Morata bisa dibilang memang pantas menyabet gelar MOTM di laga lanjutan Grup E Piala Duni 2022 tersebut. Sebab, ia menjadi pemecah kebuntuan bagi tim besutan Luis Enrique itu.

Ya, penyerang Atletico Madrid itu tak dimainkan sejak awal oleh Enrique. Dia baru masuk pada menit 54 untuk menggantikan Ferran Torres.

Namun, tak sampai 10 menit merumput, mantan striker Chelsea itu langsung membuat dampak instan bagi La Furia Roja –julukan Spanyol. Dia membobol gawang Manuel Neuer pada menit 62 untuk membuat timnya memimpin 1-0.

Gol itu pun dicetak dengan manis oleh Morata. Dia mensontek umpan mendatar yang dikirimkan Jordi Alba dari sisi kiri kotak penalti dengan kaki kanannya dan bola pun tak dapat dijangkau oleh kiper nomor satu Jerman tersebut.

Sayangnya, gol tersebut tak cukup untuk membawa Spanyol membawa pulang poin penuh. Sebab, pada menit 83, Tim Panser –julukan Jerman- berhasil menyamakan kedudukan via tendangan keras Niclas Fullkrug, yang juga turun dari bangku cadangan.

Meski begitu, sebuah catatan manis juga sukses dicatatkan oleh pemain berusia 30 tahun itu dengan golnya itu. Dilansir dari Twitter @OptaJose, pada Senin (28/11/2022), gol tersebut membuatnya menjadi pemain keenam yang berhasil mencetak gol sebagai pemain pengganti dalam dua pertandingan berturut-turut sepanjang sejarah Piala Dunia. Sebelumnya, Morata juga menyumbang satu gol saat masuk sebagai pemain pengganti dalam kemeangnan 7-0 Negeri Matador atas Kosta Rika di laga perdana timnya di Piala Dunia 2022. Dengan begitu, dia benar-benar membuktikan bisa menjadi senjata cadangan bagi Enrique ketika timnya membutuhkan gol. Dengan hasil tersebut, Marco Asensio dan kolega masih bercokol di puncak klasemen Grup E Piala Dunia 2022 dengan koleksi empat poin. Mereka hanya terpaut satu angka saja dari Jepang dan Kosta Rika yang duduk di posisi dua dan ketiga. Sementara bagi Jerman, satu poin tersebut belum cukup mengangkat posisi mereka dari dasar klasemen. Alhasil, partai terakhir Grup E bakal jadi penentu. Di mana Jerman akan bersua Kosta Rika. Sementara Spanyol berjibaku kontra Jepang. Kedua laga itu dimainkan pada Jumat 2 Desember 2022 dini hari pukul 02.00 WIB.