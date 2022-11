MAN of the match laga Timnas Belgia vs Maroko di Piala Dunia 2022 telah diketahui. Pemain Maroko, Hakim Ziyech berhasil terpilih jadi man of the match setelah tampi impresif sepanjang 90 menit.

Bersamaan dengan itu, Maroko juga berhasil membungkam Belgia dengan skor 2-0 di lanjutan Grup F Piala Dunia 2022. Di mana, laga tersebut digelar di Stadion Al Thumama, Al Thumama, Qatar pada Minggu (27/11/2022) malam WIB.

Adapun Maroko berhasil mencetak gol pembuka ke gawang Belgia lewat gol indah Abdelhamid Sabiri (73') melalui tendangan bebas. Kemudian, gol Zakaria Aboukhlal (90+3') di menit akhir pertandingan melengkapi kemenangan tim berjuluk Singa Atlas tersebut.

Sebelum dua gol tersebut, Maroko sebenarnya sempat mencetak gol melalui Hakim Ziyech. Sayangnya, gol tersebut dianulir wasit lantaran Romain Saiss sudah lebih dulu terjebak offside.

Kendati begitu, tim asuhan Walid Regragui akhirnya pantas mendapatkan tiga poin dari tangan tim asuhan Roberto Martinez. Tentunya, kemenangan tersebut salah satunya berkat penampilan apik Hakim Ziyech.

Meski Hakim Ziyech tidak mencetak gol di laga tersebut, pemain andalan Chelsea itu telah berkontribusi sangat besar untuk kemenangan Maroko. Gelandang serang yang juga bisa bermain di sayap itu telah menjalankan tugasnya dengan baik.

Bukan hanya soal menyerang, Hakim Ziyech juga kerap membantu pertahanan Maroko dengan setidaknya melakukan tiga tekel bersih. Selain itu, pemain 29 tahun itu juga mencatatkan assist untuk gol kedua Maroko yang dicetak Zakaria Aboukhlal. Terlebih, Hakim Ziyech juga telah melepaskan dua tembakan, tiga dribel sukses, dan dua umpan kunci. Sehingga, tak heran jika pemain andalan Chelsea itu dinobatkan sebagai Man of The Match. Sementara itu, berkat hasil tersebut, Singa Atlas berhasil mencatat kemenangan ketiga sepanjang sejarah Piala Dunia. Maroko kini bertengger di puncak klasemen Grup F Piala Dunia 2022 dengan empat poin. Mereka akan kembali bertanding melawan Kanada pada Kamis 1 Desember 2022. Â