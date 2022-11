HITUNG-hitungan Timnas Argentina lolos ke 16 besar Piala Dunia 2022 menarik untuk dibahas. Seperti yang diketahui, peluang Argentina lolos dari fase grup baru saja terbuka lebar usai mereka sukses mengalahkan Meksiko.

Dalam laga lanjutan Grup C Piala Dunia 2022, Argentina berhasil menumbangkan Meksiko dengan skor 2-0 di Stadion Lusail, Doha, Qatar pada Minggu (27/11/2022) dini hari WIB. Itu adalah kemenangan perdana Argentina di turnamen tersebut setelah kalah dari Arab Saudi di laga pertama mereka.

Berkat kemenangan atas Meksiko dan di laga lain Polandia sukses menghajar Arab Saudi 2-0, membuat asa Timnas Argentina untuk lolos ke 16 besar semakin terbuka lebar lagi. Saat ini, Polandia berstatus pemimpin Grup C dengan koleksi empat poin.

Sementara Argentina berada di urutan kedua dengan membukukan tiga poin. Tepat di bawah pasukan Lionel Scaloni ada Arab Saudi dengan koleksi tiga poin dan juru kunci dipegang oleh Meksiko.

Argentina dan Arab mungkin sama-sama mengoleksi tiga poin, namun La Albiceleste –julukan Timnas Argentina– unggul dalam hal selisih gol. Sehingga Argentina berhak berada di urutan kedua dan Arab Saudi di peringkat ketiga.

Pada matchday ketiga alias terakhir, pertandingan Polandia vs Argentina dan Arab Saudi kontra Meksiko menjadi sangat penting untuk keempat tim Grup C Piala Dunia 2022 tersebut. Sebab keempat tim tersebut sama-sama masih memiliki peluang untuk lolos ke 16 besar.

Khusus untuk Argentina, Lionel Messi dan kawan-kawan harus menang atas Polandia jika ingin nyaman lolos dari fase grup. Seri sejatinya sudah cukup untuk mengantarkan Argentina lolos dari fase grup, namun mereka harus berharap pada lain lainnya, yakni Arab vs Meksiko berakhir imbang juga.

Atau misalkan Meksiko menang atas Arab Saudi dan Argentina seri kontra Polandia, La Albiceleste masih berpeluang untuk ke 16 besar. Asalkan Meksiko tidak menang dengan selisih 3 gol saat melawan Arab.

Jadi, ada dua skenario yang bisa membuat Argentina lolos ke 16 besar Piala Dunia 2022. Andai kalah, maka harapan Lionel Messi untuk mengangkat trofi Piala Dunia akan sirna.

Laga Polandia vs Argentina akan berlangsung di Stadion 974, Doha, Qatar pada Kamis 1 Desember 2022 pukul 02.00 WIB. Sementara pertandingan Arab Saudi vs Meksiko dihelat di Stadion Lusail dan berlangsung bersamaan dengan laga Polandia vs Argentina

Hitung-hitungan Timnas Argentina Lolos ke 16 Besar Piala Dunia 2022:

1. Argentina menang atas Polandia, hasil laga Arab Saudi vs Meksiko tak berpengaruh

2. Argentina imbang kontra Polandia, dengan catatan Arab vs Meksiko juga harus seri atau Meksiko menang dengan maksimal selisih tiga gol