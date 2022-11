MAN of the match Timnas Polandia vs Arab Saudi di Piala Dunia 2022 sudah diketahui. Dia adalah kapten Timnas Polandia, Robert Lewandowski, yang dinobatka FIFA menjadi man of the match (MOTM) alias pemain terbaik.

Timnas Polandia bersua Arab Saudi dalam pertandingan kedua Grup B Piala Dunia 2022. Laga itu digelar di Education City Stadium, Al Rayyan, Qatar, pada Sabtu (26/11/2022) malam WIB.

Lewandowski memang pantas menyabet gelar MOTM dalam laga yang tersebut. Pasalnya, dia tampil sangat gemilang dan menjadi aktor utama dari kemenangan Bialo-Czerwoni -julukan Timnas Polandia.

Penyerang Barcelona itu berperan penting dalam terciptanya gol pembuka Polandia pada menit 39. Gol itu dicetak lewat kaki Piotr Zielinski.

Lewandowski memberi umpan tarik ke tengah kotak penalti yang kemudian disambar oleh gelandang Napoli itu dengan sepakan kerasnya. Bola pun menghujam jala The Green Falcons –julukan Arab Saudi.

Kemudian, striker berusia 34 tahun itu berhasil menyumbang gol kedua Polandia pada menit 82. Lewandowski mencuri bola dari kesalahan kontrol yang dilakukan pemain lawan di dekat kotak penalti. Kemudian, dia melesatkan tendangan mendatar akurat yang membawa timnya memimpin 2-0.

Beberapa peluang berbahaya pun berhasil didapat oleh Lewandowski berkat pergerakan apiknya di area pertahanan lawan. Sayangnya, salah satu sontekannya di pertengahan babak kedua hanya membentur mistar gawang.

Uniknya, ini merupakan gol perdana mantan bintang Bayern Munich itu di ajang Piala Dunia. Sebelumnya, dia gagal mencetak satu gol pun dalam tiga pertandingan pertamanya di turnamen sepakbola terakbar di dunia itu pada 2018.

Kemudian, Lewandowski juga masih mandul dalam laga pembuka edisi 2022 ini. Kala itu, Polandia ditahan imbang tanpa gol oleh Meksiko. Sebagai informasi, gol itu sendiri merupakan gol ke-77 dari Lewandoeski untuk Polandia dari 136 laga yang dilakoninya. Sementara di level klub, dia sudah mencatatkan 527 gol dari 695 penampilan di semua kompetisi. Kemenangan itu pun membuat Polandia naik ke puncak klasemen sementara Grup C Piala Dunia 2022 dengan koleksi empat poin. Sementara itu, Arab Saudi masih berada di posisi dua dengan torehan tiga poin. Meksiko dan Argentina berada di posisi tiga dan empat. Mereka baru akan bertanding pada dini hari nanti.