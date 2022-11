KLASEMEN Grup C Piala Dunia 2022 kelar Timnas Polandia vs Arab Saudi sudah diketahui. Timnas Polandia pun langsung melesat ke puncak klasemen Grup C.

Sebagaimana diketahui, matchday kedua Grup C Piala Dunia 2022 digelar malam ini. Polandia pun sudah berhadapan dengan Arab Saudi di Education City Stadium, Al Rayyan, Qatar, Sabtu (26/11/2022) malam WIB.

Hasil manis pun mampu dituai Polandia dalam laga itu. Robert Lewandowski cs melibas Arab Saudi dengan skor 2-0.

Bialo-Czerwoni –julukan Timnas Polandia- sebenarnya sangat kerepotan mengatasi Arab Saudi yang bermain lebih dominan. Namun, mereka bisa mencuri satu gol lewat Piotr Zielinski pada menit 39.

Sang wakil Asia sebenarnya punya kesempatan menyamakan skor. Namun, penalti Salem Al Dawsari di akhir paruh pertama bisa ditepis.

Di babak kedua, Timnas Polandia sukses menambah keunggulannya. Kali ini, gol dicetak oleh Lewandowski pada menit ke-82.

Berkat kemenangan dalam laga itu, Polandia langsung melejit ke puncak klasemen Grup C. Mereka sudah mengemas total 4 poin sejauh ini. Satu poin lainnya didapat kala bermain imbang melawan Meksiko di laga pembuka.

Sementara itu, posisi kedua di klasemen Grup C diisi oleh Arab Saudi. Usai kalah dari Polandia, perolehan poin mereka tak bertambah, yakni masih 3 poin. Dua tim lainnya, yakni Meksiko dan Argentina duduk di urutan ketiga dan keempat. Meksiko masih mengemas 1 poin, sementara Argentina menjadi juru kunci dengan 0 poin. Meksiko dan Argentina pun akan berhadapan di matchday kedua Grup C Piala Dunia 2022 pada dini hari nanti. Kemenangan tentunya penting didapat demi menjaga asa lolos ke 16 besar. Berikut Klasemen Grup C Piala Dunia 2022 Kelar Timnas Polandia vs Arab Saudi: 1. Polandia: 4 Poin 2. Arab Saudi: 3 Poin 3. Meksiko: 1 Poin 4. Argentina: 0 Poin Untuk mengetahui lebih lengkap klasemen Piala Dunia 2022, klik di sini.