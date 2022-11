HASIL Timnas Inggris vs Amerika Serikat di Piala Dunia 2022 sudah diketahui. The Three Lions -julukan Timnas Inggris- yang sama kuat dengan The Yanks -julukan Timnas Amerika Serikat- harus mengakhiri laga dengan skor 0-0.

Laga Timnas Inggris vs Amerika Serikat dalam babak penyisihan Grup B Piala Dunia 2022 digelar di Al-Bayt Stadium, Al-Khor, Sabtu (26/11/2022) dini hari WIB. Kedua tim sebenarnya tampil apik sehingga memiliki sederet peluang. Namun, tak satu pun di antaranya yang bisa berbuah menjadi gol.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Inggris langsung mengambil inisiatif serangan ketimbang Amerika Serikat. Tampaknya, tim asuhan Gareth Southgate ingin mencetak gol cepat.

BACA JUGA: Man of The Match Timnas Belanda vs Ekuador di Piala Dunia 2022: Frenkie De Jong!

Bukan tanpa perlawanan, Amerika Serikat pun berusaha keluar dari tekanan Inggris. Oleh karena itu, tim asuhan Gregg Berhalter beberapa kali melancarkan serangan balik.

Sampai menit ke-20, Harry Kane dan kolega masih mendominasi permainan. Pasalnya, tim itu cukup nyaman dalam memainkan bola dari kami ke kaki.

Sampai menit ke-30 belum ada satu pun gol tercipta. Pertahanan kedua tim tampaknya masih cukup solid.

BACA JUGA: Meski Argentina Kalah dari Arab Saudi di Laga Perdana, Rafael Nadal Tetap Setia Dukung Lionel Messi Cs di Piala Dunia 2022

Pada menit ke-32, Amerika Serikat hampir unggul atas Inggris. Akan tetapi, sepakan salah satu pemainnya masih membentur tiang gawang.

Memasuki menit akhir laga, Amerika Serikat kini malah lebih dominan. Oleh dikarenakan, lini pertahanan Inggris terus digempur.

Kendati demikian, sampai akhir babak pertama tidak ada gol yang tercipta. Inggris dan Amerika Serikat masih bermain sama kuat 0-0.

Babak Kedua Tempo laga pada awal babak kedua cukup sedang. Lantaran, Inggris dan Amerika Serikat belum menampilkan permainan yang ngotot. Inggris terus meningkatkan tempo laga. Kondisi itu tanda tim tersebut mulai gigih bermain cepat dan berupaya membangun serangan. Kedua tim tampaknya sudah membaca kekuatan masing-masing. Oleh dikarenakan, skema menyerang kedua tim sangat mudah diputuskan satu sama lainya. Sampai menit ke-75 belum ada gol pun yang tercipta. Padahal, kedua tim satu sama lainnya beberapa kali punya peluang emas. Menjelang akhir laga tempo pertandingan malah cukup tinggi. Pasalnya, Inggris dan The Yanks -julukan Amerika Serikat- cukup agresif dalam membangun serangan. Sampai akhir babak kedua skor tidak berubah. The Three Lions ditahan imbang Amerika Serikat dengan skor 0-0. Berikut Susunan Pemain Timnas Inggris vs Amerika Serikat: Timnas Inggris (4-2-3-2): Jordan Pickford (GK), Kieran Trippier, John Stones, Harry Maguire, Luke Shaw, Jude Bellingham, Declan Rice, Bukayo Saka, Mason Mount, Raheem Sterling, Harry Kane Cadangan: Nile Pope (GK), Aaron Ramsdale (GK), Kyle Walker, Jack Grealish, Jordan Henderson, Marcus Rashford, Kalvin Phillips, Eric Dier, Conor Coady, Trent Alexander-Arnold, Phil Foden, Ben White, Callum Wilson, James Maddison, Conor Gallagher Pelatih: Gareth Southgate Timnas Amerika Serikat (4-3-3): Matt Turner (GK), Antonee Robinson, Tim Ream, Walker Zimmerman, Sergino Dest, Yunus Musah, Tyler Adams, Weston McKennie, Tim Weah, Haji Wright, dan Christian Pulisic. Cadangan: Ethab Horvath (GK), Sean Johnson (GK), Giovanni Reyna, Jessus Ferreira, Brenden Aaronson, Luca De La Torre, Aaron Long, Jordan Morris, Cristian Roldan, Shaquell Moore, Cameron Carter-Vickers, DeAndre Yedlin, Kellyn Perry Acosta, Josh Sargent, Joe Scally Pelatih: Gregg Berhalter