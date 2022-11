JELANG Timnas Inggris vs Amerika Serikat di Piala Dunia 2022, Gareth Southgate meminta anak buahnya tampil maksimal. Selain untuk mengunci tiket 16 besar Piala Dunia 2022, Timnas Inggris juga dituntut menang demi memperbaiki rekor pertemuan kontra Amerika Serikat.

Ia pun yakin Harry Kane dkk bisa melakukan itu semua. Meski ia tetap memperingatkan untuk tidak meremehkan kekuatan sang lawan.

(Timnas Amerika Serikat (jersey putih) saat bersua Wales)

The Three Lions -julukan Inggris- bakal bertemu dengan The Yanks (julukan Timnas Amerika Serikat) di laga kedua Grup B Piala Dunia 2022. Pertandingan itu dijadwalkan berlangsung pada Sabtu 26 November 2022 dini hari pukul 02.00 WIB di Stadion Al Bayt, Al Khor, Qatar.

Di pertemuan terakhir Harry Kane dan kolega memang berhasil melibas Amerika Serikat dengan skor telak 3-0. Akan tetapi, itu bukan di Piala Dunia, melainkan hanya di laga persahabatan.

Sementara sejarah pertemuan Inggris vs Amerika Serikat di Piala Dunia, The Three Lions kerap gagal menaklukkan Timnas Paman Sam. Sekadar diketahui, pada bentrokan pertama di Piala Dunia 1950, Inggris takluk dengan skor tipis 0-1.

Kemudian, di Piala Dunia 2010, Inggris kembali gagal menang. Mereka hanya mampu main imbang 1-1 kontra Amerika Serikat.

Oleh karena itu Gareth Southgate mengingkan anak buahnya untuk memperbaiki rekor tersebut dini hari nanti. Ia optimis pasukannya mampu melakukannya tanpa meremehkan Christian Pulisic dkk yang punya beberapa jagoan yang mentas di Eropa. "Apakah kita pernah mengalahkan Amerika Serikat di turnamen besar? Tidak, saya kira tidak," kata Southgate dilansir dari Planet Sport, Jumat (25/11/2022). β€œKita harus mencoba dan membuat sejarah dengan mengalahkan mereka, itu nomor satu. Kita pandai dalam hal itu,” tambahnya. "Jadi yang harus kami lakukan adalah tampil di lapangan dan kami tahu bahwa kami akan memainkan tim yang sangat termotivasi tetapi kami juga sangat menghormati lawan kami,” pungkasnya. Di atas kertas, Inggris jelas punya peluang besar untuk mengalahkan Amerika Serikat. Sebab, mereka punya modal bagus di laga perdana Grup A Piala Dunia 2022. Sebelumnya, mereka membantai Iran dengan skor telak 6-2 di laga perdana Grup A Piala Dunia 2022. Meski begitu, Amerika Serikat mungkin akan memberikan perlawanan sengit karena punya motivasi untuk menang usai hanya bermain imbang 1-1 dengan Wales di pertandingan pertama.