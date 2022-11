CRISTIANO Ronaldo begitu bahagia memecahkan 4 rekor Piala Dunia 2022 di laga Timnas Portugal vs Ghana. Ia pun tak lupa mengapresiasi bantuan rekan-rekannya sehingga bisa memecahkan serangkaian rekor.

Semalam, Portugal menghadapi Ghana di matchday pertama Grup H Piala Dunia 2022. Lewat laga sengit, Seleccao das Quinas –julukan Portugal– menang 3-2 atas Ghana.

Cristiano Ronaldo ikut berandil atas kemenangan tersebut. Ia mencetak gol pertama Portugal yang dilesakkan via eksekusi penalti pada menit 65.

Singkat kata, Cristiano Ronaldo dinobatkan sebagai pemain terbaik laga Portugal vs Ghana. Kelar laga, beragam rekor pun diciptakan Cristiano Ronaldo.

Pesepakbola 37 tahun itu tercatat sebagai pemain kelima yang tampil di lima Piala Dunia berbeda, yakni 2006, 2010, 2014, 2018 dan 2022. Cristiano Ronaldo mengikuti empat nama lain yang lebih dulu melakukannya, yakni Antonio Carbajal (Meksiko), Lothar Matthaus (Jerman), Rafael Marquez (Meksiko) dan Lionel Messi (Argentina).

Kemudian, Cristiano Ronaldo tercatat sebagai pesepakbola pertama yang mencetak gol di lima Piala Dunia berbeda. Cristiano Ronaldo mencetak satu gol di Piala Dunia 2006, Piala Dunia 2010 (1), Piala Dunia 2014 (1), Piala Dunia 2018 (4) dan Piala Dunia 2022 (1, dan masih bisa bertambah).

Selanjutnya, kekasih Georgina Rodriguez ini terdaftar sebagai pemain termuda dan tertua yang mencetak gol untuk Portugal di Piala Dunia. Pada Piala Dunia 2006, Cristiano Ronaldo mencetak gol ke gawang Iran.

Saat itu, usia Cristiano Ronaldo adalah 21 tahun 132 hari dan itu merupakan yang termuda ketimbang pemain Portugal mana pun yang pernah mencetak gol di Piala Dunia. Semalam, Cristiano Ronaldo membobol gawang Ghana di usia yang sudah tak muda lagi, yakni 37 tahun 295 hari.

Terakhir, Cristiano Ronaldo berstatus sebagai peraih gelar man of the match terbanyak di Piala Dunia. Cristiano Ronaldo telah merebut tujuh gelar man of the match.

Cristiano Ronaldo unggul satu man of the match dari Lionel Messi dan Arjen Robben di tempat kedua. Karena itulah, Cristiano Ronaldo sangat bahagia.

“Tampil di Piala Dunia kelima merupakan momen yang indah. Saya sangat bangga dan senang menjadi pesepakbola pertama yang mencetak gol di lima Piala Dunia berbeda,” kata Cristiano Ronaldo mengutip dari laman resmi FIFA.