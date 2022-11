SEBANYAK 6 rekor yang dipecahkan Cristiano Ronaldo usai antar Portugal menang 3-2 atas Ghana di Piala Dunia 2022 akan dibahas di sini. Sang megabintang menciptakan sebuah gol dalam pertandingan yang diselenggarakan di Stadion 974, Kamis 24 November 2022 malam WIB.

Gol dari penyerang yang baru hengkang dari Manchester United itu dilesakkan pada menit ke-64. Cristiano Ronaldo menyelesaikan tugasnya dengan baik sebagai eksekutor penalti.

Nyatanya, ada enam rekor yang dipecahkan oleh Cristiano Ronaldo seusai laga ini. Apa sajakah itu? Silakan simak pembahasan kami berikut ini.

Berikut 6 Rekor yang Dipecahkan Cristiano Ronaldo Usai Antar Portugal Menang 3-2 atas Ghana di Piala Dunia 2022

6. Pencetak Gol Pertama di 5 Edisi Piala Dunia





Golnya ke gawang Ghana membuat Ronaldo mencetak rekor sebagai pemain pertama yang mencetak gol di lima edisi Piala Dunia berbeda. Dia mengukirnya pada edisi 2006, 2010, 2014, 2018, dan terkini 2022.

Sang megabintang peraih lima penghargaan Ballon dOr ini mengukir sebuah gol pada edisi 2006, 2010, dan 2014. Dia kemudian mencatatkan empat gol pada Piala Dunia 2018 di Rusia.

5. Tampil di 5 Edisi Piala Dunia





Dengan tampil di laga kontra Ghana, maka Cristiano Ronaldo juga memecahkan rekor penampilan. Eks pemain Juventus dan Real Madrid ini juga telah tampil di edisi 2006, 2010, 2014, 2018, dan 2022.

Hal ini membuatnya tercatat sebagai pemain kelima yang pernah tampil di Piala Dunia pada lima edisi berbeda. Dia bersanding dengan rivalnya, Lionel Messi, juga dua legenda Meksiko, Antonio Carbajal dan Rafael Marquez, serta Lothar Matthaus (Jerman).

4. Man Of the Match Terbanyak





Ya, Ronaldo kini menjadi pemain pengoleksi man of the match terbanyak di ajang Piala Dunia. Ronaldo kini sudah tujuh kali meraih man of the match di ajang empat tahunan itu.

Ronaldo sebelumnya bersanding dengan Lionel Messi dan Arjen Robben sebagai pengoleksi man of the match terbanyak. Messi dan Robben masing-masing meraih penghargaan man of the match di Piala Dunia sebanyak enam kali.

3. Pemain Tertua Kedua yang Cetak Gol di Piala Dunia Ronaldo memang menjadi pemain yang sangat disorot pada laga versus Ghana. Pasalnya, Ronaldo juga membuat rekor lainnya, yakni menjadi pemain tertua kedua yang mencetak gol di ajang Piala Dunia (37 tahun 236 hari). Ronaldo mengalahkan rekor sebelumnya, yang dipegang oleh legenda Meksiko, Cuauhtemoc Blanco (37 tahun 151 hari). Rekor pemain tertua yang mencetak gol di Piala Dunia masih dipegang legenda Kamerun, Roger Milla (42 tahun 39 hari). 2. Hampir Samai Rekor Legenda Ronaldo butuh satu gol lagi untuk menyamai catatan pemain Portugal dengan koleksi gol terbanyak di Piala Dunia, Eusebio. Almarhum Eusebio mengoleksi sembilan gol di Piala Dunia, sedangkan Ronaldo kini mengemas delapan gol di ajang empat tahunan tersebut. Sebelumya, Ronaldo pernah mengungkapkan bahwa dirinya meamng mengincar rekor tersebut. Eks pemain Real Madrid dan Juventus itu mengatakan bahwa mendiang Eusebio akan bangga jika melihat rekornya dipecahkan. “Saya sangat menghormati Eusebio. Semua penggemar sepak bola Portugal menyimpannya di hati mereka. Dia adalah orang yang luar biasa,” kata Ronaldo dilansir Four Four Two, Jumat (25/11/2022). “Tetapi jika saya memiliki kesempatan dan jika saya memiliki kesempatan, saya pikir Eusebio akan senang di langit dan berharap saya beruntung untuk mengalahkan rekornya sendiri,” ujarnya. 1. Pemain Portugal Tertua dan Termuda yang Cetak Gol di Piala Dunia Menariknya lagi, Ronaldo merupakan pemain tertua dan termuda yang mencetak gol di Piala Dunia. Sebelumnya, dipaparkan bahwa gol Ronaldo ke gawang Ghana dicetak di usianya yang menginjak 37 tahun 295 hari. Namun pemain Portugal termuda yang mencetak gol di Piala Dunia juga masih dipegang Ronaldo. Gol perdana Ronaldo di Piala Dunia dilesakkan ke gawang Iran, pada 2006 silam. Ronaldo saat itu berusia 21 tahun 132 hari. Itu membuktikan ketahanannya yang luar biasa untuk bermain di level tertinggi selama bertahun-tahun. Oleh sebab itu, sebutan Greatest of All Time (GOAT) amat layak disematkan kepadanya!