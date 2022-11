AR RAYYAN – Man of the match Tim Nasional (Timnas) Belgia vs Kanada di Piala Dunia 2022 dipastikan diraih oleh Kevin De Bruyne. Gelandang Timnas Belgia itu dinilai paling berkontribusi atas kemenangan 1-0 The Red Devils atas Kanada, sehingga layak mendapatkan gelar pemain terbaik di laga penyisihan Grup F Piala Dunia 2022 tersebut.

Pertandingan Belgia vs Kanada dilangsungkan di Ahmed bin Ali Stadium, Ar Rayyan, pada Kamis (24/11/2022) dini hari WIB. Setelah menjalani persaingan yang sengit, Belgia akhirnya mampu memastikan kemenangan dengan skor 1-0.

Satu gol yang didapatkan Belgia merupakan hasil dari Michy Batshuayi yang sukses mencetak gol di menit ke-44. Dirinya sukses memanfaatkan umpan dari Toby Alderweireld sekaligus mampu memastikan kemenangan untuk Belgia.

De Bruyne memang tidak dapat mencetak gol ataupun memberikan assist bagi Belgia di laga tersebut. Meski begitu, pemain berusia 31 tahun tersebut memiliki peran yang cukup penting di lini tengah Setan Merah.

Pada akhirnya De Bruyne lah yang dianugerahi MOTM. Pasalnya, pemain dengan nomor punggung tujuh tersebut mampu memberikan kontribusinya untuk membangun serangan dan menjaga pertahanan Belgia.

Meski begitu, beberapa pemain lainnya seperti Thibaut Courtois juga memiliki peran yang sangat penting di laga tersebut. Pemain Real Madrid tersebut sukses menggagalkan tendangan penalti Kanada sehingga memastikan kemenangan untuk Belgia. Dengan kemenangan tersebut, kini Belgia berhasil bertengger di puncak klasemen Grup F dengan total tiga poin. Meski begitu, mereka masih perlu melakukan dua pertandingan lainnya melawan Maroko dan Kroasia untuk lolos ke babak berikutnya. Terdekat, Belgia sudah ditunggu Maroko di Stadion Al Thumama. Pertandingan tersebut akan digelar pada Minggu 27 November 2022 pukul 20.00 WIB.