DOHA โ€“ Daftar lengkap harga tiket Piala Dunia 2022 Qatar akan dibahas Okezone di artikel ini. Banyak fans sepakbola saat ini berburu tiket untuk menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2022 yang berlangsung di Qatar. Tentu banyak pihak yang penasaran, memang berapa harga-harga tiket yang disediakan di Piala Dunia edisi ke-22 tersebut?

Gelaran Piala Dunia 2022 sudah dimulai sejak Minggu 20 November 2022 dengan menampilkan Tim Nasional (Timnas) Qatar melawan Ekuador di Stadion Al Bayt, Al Khor. Gegap gempita Piala Dunia 2022 sudah terasa sejak upacara pembukaan sebelum laga Qatar vs Ekuador berlangsung.

Sejauh ini pun sudah adampat pertandingan tersaji di fase grup Piala Dunia 2022. Diantaranya ada Timnas Qatar vs Ekuador, Inggris vs Iran, Senegal vs Belanda, dan Amerika Serikat vs Wales.

Empat pertandingan itu berhasil menyuguhkan tontonan meriah untuk para penggemar sepakbola di seluruh dunia. Sebab itu, tiket untuk menonton pertandingan secara langsung dari stadion masih terus diburu oleh para penggemar.

Melansir laman resmi FIFA, Selasa (22/11/2022), harga tiket Piala Dunia 2022 sudah bisa diketahui. Harga tiket paling terjangkau adalah 40 Riyal Qatar, atau setara dengan Rp172 ribu. Sementara, harga tiket termahal adalah 5,850 Riyal Qatar atau Rp25 juta.

Kendati demikian, perlu diketahui bahwa harga tiket juga terbagi dalam empat kategori. Kategori pertama hingga ketiga bisa dibeli oleh siapa pun, namun terkhusus untuk kategori keempat, harga tiket diperuntukkan untuk warga Qatar saja.

โ€œPenduduk Qatar mengacu pada setiap individu yang secara sah tinggal secara permanen atau sementara di Qatar, termasuk warga negara Qatar dan warga negara dari negara lain. Ini mungkin termasuk, misalnya, individu yang secara permanen tinggal di Qatar atau individu yang secara hukum berwenang untuk bekerja di Qatar,โ€ tulis FIFA, dikutip dari laman resminya, Selasa (22/11/2022). Harga tiket tertinggi berada pada kategori satu, yang mana penggemar bisa menikmati pertandingan dari bangku utama stadion. Kendati demikian, kategorisasi tiket, kata FIFA, akan berbeda dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya. Berikut Daftar Lengkap Harga Tiket Piala Dunia 2022: Laga Pembuka Kategori I: 2,250 Riyal Qatar (Rp9,6 juta) Kategori II: 1,600 Riyal Qatar (Rp6,8 juta) Kategori III: 1,100 Riyal Qatar (Rp4,7 juta) Kategori IV: 200 Riyal Qatar (Rp861 ribu) Fase Grup Kategori I: 800 Riyal Qatar (Rp3,4 juta) Kategori II: 600 Riyal Qatar (Rp2,5 juta) Kategori III: 250 Riyal Qatar (Rp1 juta) Kategori IV: 40 Riyal Qatar (Rp172 ribu) Babak 16 Besar Kategori I: 1,000 Riyal Qatar (Rp4,3 juta) Kategori II: 750 Riyal Qatar (Rp3,2 juta) Kategori III: 350 Riyal Qatar (Rp1,5 juta) Kategori IV: 70 Riyal Qatar (Rp301 ribu) Babak Perempatfinal Kategori I: 1,550 Riyal Qatar (Rp6,6 juta) Kategori II: 1,050 Riyal Qatar (Rp4,5 juta) Kategori III: 750 Riyal Qatar (Rp3,2 juta) Kategori IV: 300 Riyal Qatar (Rp1,2 juta) Babak Semifinal Kategori I: 3,480 Riyal Qatar (Rp14 juta) Kategori II: 2,400 Riyal Qatar (Rp10 juta) Kategori III: 1,300 Riyal Qatar (Rp5,5 juta) Kategori IV: 500 Riyal Qatar (Rp2,1 juta) Perebutan Tempat Ketiga Kategori I: 1550 Riyal Qatar (Rp6,6 juta) Kategori II: 1,100 Riyal Qatar (Rp4,7 juta) Kategori III: 750 Riyal Qatar (Rp3,2 juta) Kategori IV: 300 Riyal Qatar (Rp1,2 juta) Babak Final Kategori I: 5,850 Riyal Qatar (Rp25 juta) Kategori II: 3,650 Riyal Qatar (Rp15 juta) Kategori III: 2,200 Riyal Qatar (Rp9,4 juta) Kategori IV: 750 Riyal Qatar (Rp3,2 juta)